Ferrari is officieel het sterkste merk ter wereld

Kijk, dat doen ze toch maar weer goed.

Ieder jaar brengt Brand Finance zijn Global 500 naar buiten, waarin het de resultaten presenteert van zijn onderzoek naar de meest krachtige en waardevolle merknamen op aarde. Het onderzoeksbureau verdeelt deze merknamen uiteraard per categorie, maar het heeft ook een top tien waarin merknamen uit alle windstreken het tegen elkaar op kunnen nemen. In dit lijstje, de belangrijkste van hen allemaal, staat nota bene Ferrari bovenaan.

Hoewel Ferrari zich door de jaren heen heeft weten te ontwikkelen van sportwagenfabrikant c.q. renstal pur sang tot een merknaam die bij zelfs de minst in auto’s geïnteresseerde leken een belletje doet rinkelen, is het wel degelijk een verrassing dat de Italiaanse automaker ineens bovenaan zo een lijst staat. Echter, na de uitleg van de CEO van Brand Finance begrijpen we de keuze toch enigszins.

“As the world’s foremost luxury carmaker, Ferrari has an unparalleled level of brand recognition, upholding excellence for design and innovation. The prancing horse logo is a perfect symbol of the brand’s strength and vitality as it plans new models and reaches outside the auto industry.”

Ferrari, dat in 2014 voor het laatst met deze titel aan de haal ging, heeft volgens het onderzoeksbureau een dijk van een jaar achter de rug. Nadat het alle factoren in acht had genomen, berekende het bureau dat Ferrari met meer dan drie volledige punten op zijn schaal was gestegen. Ferrari steeg van 91.5 naar 94.8 punten uit een totaal van 100 en overtrof daarmee bedrijven als McDonald’s, Coca-Cola, LEGO en Disney. Het spreekt voor zich dat Ferrari ook binnen de autocategorie op nummer één staat. Achter Ferrari volgen Porsche en BMW respectievelijk op plaats twee en drie.

Kijken we naar de bedrijven die financieel het meest waard zijn, dan moet Ferrari een boel bedrijven voor zich dulden. De sportwagenfabrikant staat op #222. In de top tien vinden we als vanzelfsprekend een reeks techbedrijven. Met een waarde van 187,9 miljard dollar staat Amazon op één, Apple (153,6 miljard dollar) en Google (142,7 miljard dollar) volgen op twee en drie. Het hoogst genoteerde bedrijf uit Nederland is Shell, op #26. De oliegigant heeft een waarde van 42,2 miljard dollar.