Vakantiecheck laten uitvoeren praktisch onmogelijk!

Even je auto laten controleren door middel van een vakantiecheck? Dat gaat lastig worden, want de wachttijden zijn enorm.

Nog drie weken en de eerste scholen rollen de zomervakantie in. Veel mensen gaan op vakantie met de auto en dan is het wel slim om deze even te laten checken. Niets zo vervelend dan met een kapotte auto voor de Gotthard tunnel staan. Ja, dat had ik verleden jaar met mijn Mazda. Zweethandjes alom als je alsnog na de reparatie door de tunnel kan rijden. Want wat als je auto er alsnog mee kapt, alleen dan in een tunnel met twee rijbanen. Je moet er niet aan denken.

Vakantiecheck

Je auto dus even laten controleren is -sowieso voor je gemoedsrust- slim te noemen. Maar, het is zo druk dat bij veel garages de wachttijd aanzienlijk is. Patrick Hommel van Auto Hommel in Etten-Leur zegt gewoon eerlijk tegen de NOS dat ze het werk niet aan kunnen.

Druk is het ja. Maar bijkomend probleem is dat er een groot tekort is aan monteurs. Nou ja, er is een tekort aan van alles, er zijn namelijk 1.6 miljoen openstaande banen. Er staan op dit moment rond de 8.400 vacatures open volgens het CBS die auto gerelateerd zijn. Dat zie je dus terug in de wachttijden. Die vacatures zijn niet alleen voor automonteurs, maar ook voor spuiters, plaatwerkers, schadeherstellers, magazijnmedewerker, verkopers en telefonisten. Zoek jij dus een baantje in de Automotive, dan heb je keuze alom.

Maak een afspraak

De bracheorganisatie Bovag herkent het probleem en geeft de tip om ver van te voren een afspraak in te plannen. Volgens hun laat 40% van de vakantiegangers die met de auto op stap gaan een vakantiecheck uitvoeren. Dat zijn aardig wat mensen die het NIET doen. Een meerderheid dus en die kom je binnenkort mogelijk tegen op de vluchtstrook. Want, een lange vakantierit vergt wel wat van je auto.

Een dergelijke check is ook niet een complete beurt. Even de remmen nalopen, het profiel in de banden checken en kijken of er nog voldoende vloeistof in zit behoren tot de standaard acties. Zou je ook zelf kunnen doen ja, maar een monteur er naar laten kijken is misschien verstandiger.

Kost even wat euro’s, maar een vakantie is tegenwoordig toch al duur. Zie het als een investering in je eigen veiligheid en gerustheid. Maar, plan de afspraak nu alvast in!

Foto: Saab 900 met pech, gespot door @flyingduckman