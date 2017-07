Duitse autofabrikanten blijken onderling dikke matties

Concurrentie? Welnee, stiekem zijn ze allemaal vriendjes van elkaar.

De basis van het dieselschandaal ligt niet bij één automerk of concern. De olievlek is nog veel groter dan je aanvankelijk zou denken. Dat stelt het Duitse Spiegel vandaag in een grote publicatie.

Volgens het bericht keken Duitse autofabrikanten gezamenlijk hoe ze het beste door strenge testen konden komen met betrekking tot de uitstoot. Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler zouden in de jaren negentig in het geheim bij elkaar zijn gekomen. Er werd onder meer gesproken over prijsafspraken, kosten, leveranciers en technologieën.

Spiegel heeft boven het artikel staan ‘Das geheime Kartell der Deutschen Autobauer’. Vertaal je dat naar het Engels dan krijg je The Secret Cartel of the German Car Makers. Het lijkt verdorie wel de titel van een spannende thriller of speelfilm. Bovenstaande informatie staat in een rapport dat de Volkswagen Groep heeft ingediend bij de Duitse waakhond. De krant kreeg inzage in het rapport en schreef er een artikel over.

Meer dan 200 werknemers van de betrokken bedrijven hebben in meer dan 60 werkgroepen afspraken gemaakt. Dat de Volkswagen Groep en Daimler vuile handen hebben was al bekend, maar nu komt ook de naam van BMW naar boven. Er werd onder meer gesproken hoe groot de tanks voor AdBlue moesten zijn. Deze oplossing wordt gebruikt om diesels schoner te maken. De bedrijven besloten dat de tanks niet te groot moesten zijn, want dit zou anders teveel geld gaan kosten. Dit had als gevolg dat de hoeveelheid AdBlue niet voldoende was om de diesels schoon genoeg te krijgen voor de emissietests. Vervolgens keken de bedrijven naar oplossingen om de motoren toch schoner te krijgen.

Naast Volkswagen heeft ook Daimler een rapport met info ingediend. Met deze informatie hopen de autoconcerns op een eventuele strafvermindering.

Foto via @mark9700 op Autojunk