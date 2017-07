Help een Autoblog lezer Zuid-Amerika door te komen

Daarvoor zoeken wij een lezer met kennis van zaken!

Het is de droom van elke autofanaat: een epische roadtrip maken met de auto. Nu zijn er mensen die zowaar de daad bij het woord voegen. Zoals Autoblog-lezer Eb. Eb gaat met een aangepaste Fiat Ducato door Zuid-Amerika trekken. Hopelijk pakt hij dan ook deze epische weg mee.

Uiteraard moet je goed voorbereid aan zo’n trip beginnen. Natuurlijk, we zagen Jeremy, James en Richard met V8 sportwagens door Zuid-Amerika cruisen, maar de karavaan Land Rovers met 50 man personeel aan boord blijven veelal buiten beeld. Maar als je met een één enkele auto de tocht gaat doen, is voorbereiding van belang. Niet alleen de planning van de reis, de overnachtingen en het proviand zijn van belang. Misschien is de auto zèlf wel het belangrijkste onderdeel.

De auto moet in goede conditie zijn. Als je iets niet wil meemaken is het met pech ergens in de Andes staan. Eb heeft daar uiteraard ook geen zin in en is derhalve zijn Ducato aan het optimaliseren. Maar er is een punt waar hij niet uitkwam. Dit heeft Eb laten weten in de vraagbaak:

Ik weet wat een DPF voor dient en hoe het werkt. Ook dat het niet toegestaan is om het DPF te verwijderen.

Maar heeft er iemand ervaring met een Fiat Ducato 3.0ltr automaat rijdend op hoogtes boven 2500/3000m voor langere tijd. Normaal verbranding geschiedt wanneer je zo ongeveer op 2000/2500 rpm rijdt voor tenmimmste 10 tot 15 minuten. Men adviseert om het roetfilter eruit te halen, waar ik persoonlijk ook niet voor ben. Daarbij komt dat dit een zeer kostbare aangelegenheid wordt (rond 3000 Euro). Terug in Nederland zal het DPF weer teruggeplaatst moeten worden. Diverse grotere automerken zijn bewust van het probleem, maar willen er weinig over kwijt. Theoretisch zou het geen probleem hoeven te zijn, want een DPF werkt onafhankelijk van de luchtdruk. Mijns inziens ligt het probleem bij te lage temperatuur om een goede verbranding van het roet/fijn stof ect. te verkrijgen. Dus een “forced regen” zou uitgevoerd moeten worden om het filter weer enigzins schoon te krijgen. In “limpe mode” is het mijns inziens geen pretje om een steile helling op te rijden. Kortom: DPF verwijderen of laten zitten? Nu mijn tweede vraag:

Heeft iemand ervaring met een OBDII diagnostic tool Multiecuscan, waar je een forced regeneration kunt uitvoeren. Wij gaan namelijk naar Zuid Amerika en in Bolivia (Andes gebergte) schijnen we tot op 4800 meter te rjden voor langere perioden. Daarna zakken we langzaam af om uiteindelijk in Halifax onze camper weer te verschepen naar Nederland. We beginnen in Buenos Aires. Een tochtje van ongeveer 320 dagen. Wie kan mij helpen?

Nu is onze technische kennis ook eindig. Dit is dermate specifiek dat wij graag een beroep op jullie, trouwe Autoblog-lezers, doen. Is er iemand die Eb kan voorzien van nuttige informatie? Antwoorden kan via Eb zijn bericht in de Vraagbaak of in de comment-sectie hieronder. Alvast hartelijk bedankt!

Uiteraard kun jij ook de Vraagbaak gebruiken. Niet alleen als je een vraag hebt, maar ook om te antwoorden. Zo kunnen wij autoliefhebbers elkaar helpen!