Duitse autovakbond verwacht elektrische apocalypse in 2023

Enkele analisten vermoedden het al, maar nu sluit de grote VBA zich aan: de verkoop van elektrische auto’s staat in 2023 onder druk in gidsland Duitsland.

Elektrische auto’s zitten in een lift die voorbestemd lijkt voor de hoogste verdieping. Onder invloed van de stijgende zeespiegel en politieke druk worden in allerlei werelddelen elektrische auto’s gepusht. Dat heeft er vorig jaar toe geleid dat voor het eerst een op de tien verkochte auto’s een EV was. Nog eens eenzelfde percentage was een plug-in hybride. Batterijen zijn dus, letterlijk en figuurlijk, heet dezer dagen.

Subsidie en Infrastructuur

Wel is het zo dat (financiële) voordeeltjes nog steeds vaak een belangrijke reden zijn voor het succes. Daarnaast is infrastructuur belangrijk. In Noorwegen bijvoorbeeld is veruit de meerderheid van de verkochte auto’s een EV. Bij onze broeders in ‘Murica, is dat slechts ongeveer vijf procent. Ons belangrijke buurland Duitsland zit er tussenin. Vorig jaar was 17,7 procent van de verkochte auto’s een EV en 13,7 procent een plug-in hybride. Diesels waren daar goed voor 17,8 procent van de verkopen.

Ruimte naar boven?

Je zou dus zeggen dat er in Duitsland nog ‘ruimte naar boven’ zit. Maar we hebben al eerder bericht dat enkele marktanalisten verwachtten dat het aandeel stekkerauto’s gaat dalen. Het Verbands der Automobilindustrie (VBA) bevestigt nu deze analyse. Zij verwachten dat stekkerauto’s dit jaar samen 28 procent van de Duitse verkopen voor hun rekening zullen nemen. Dat is dus een minnetje van vier procent.

Balans in de min

Het VBA verwacht overigens wel dat deze daling volledig veroorzaakt wordt door een teruggang van de verkoop van plug-in hybrides. Daarvoor loopt de subsidie van de Duitse overheid namelijk af. Dit zal volgens het VBA zorgen voor een terugval van liefst 30 procent van de plug-in verkopen. Over pure EV’s is het VBA positiever en verwacht het zelfs een plusje (hoewel januari niet veel goeds voorspelt). Maar in de balans zal de stekker dus in de min gaan.

In januari effecten al zichtbaar

Kijkend naar de Duitse verkopen van januari zijn de effecten van het afschaffen/inperken van de subsidies al zichtbaar. Waar in december 2022 er in Duitsland nog 100.000 EV’s en 70.000 plug-ins op kenteken werden gezet, waren dat in januari 2023 18.100 EV’s en 9.000 plug-ins. Veel mensen hebben dus nog even geprofiteerd van gratis overheidsgeld.

Echterrrr…Ook ten opzichte van januari 2022 zijn de cijfers grimmig. EV’s boekten een minnetje van 13,2 procent en plug-ins van 53,2 procent. Het VBA gaat er dus vanuit dat hier een effect inzit van dat iedereen die in de markt was nog toegeslagen heeft in december en dat de zaken (ietsje) beter zullen worden. Maar een topjaar voor stekkerauto’s zal het dus niet worden bij onze oosterburen. Of het een tijdelijke knik betreft, of gewoon een reële lange termijn vraagdaling, zal de tijd leren.