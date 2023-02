Alle traditionele Fords verdwijnen geruisloos uit het modelgamma

Alle traditionele Fords gaan voor de bijl, zo lijkt het.

Het is de ergernis van elk traditioneel benzinehoofd: er is geen ruimte meer voor traditionele auto’s. Eind jaren ’90 was het nog wel aardig, die SUV-boom. De eerste modellen op de markt waren allemaal Dickschiffs, zoals de BMW X5 en Porsche Cayenne. Het was natuurlijk nodeloos zwaar, hoog en duur, maar het had wel wat. Probleem is echter dat de SUV een verslavende drug bleek te zijn. Iedereen wil er kennelijk een en alle fabrikanten willen er graag aan verdienen.

Daarom hebben we nu Capturs, Mokka’s, Q2’s, 2008-en et cetera. Auto’s die niet stoer, niet snel, niet fraai, niet vierwielaangedreven en niet ruim zijn. Daarentegen zijn ze wel minder zuinig en zwaarder dan een reguliere B-segmenter zou zijn. Maar alsnog gaan ze als zoete broodjes over de toonbank. Hetzelfde fenomeen zien we eigenlijk over de hele linie van automotieve segmenten.

Helaas heeft dit ook betekent dat verschillende traditionele modellen zijn verdwenen. Eerst gingen de E-segment niet premiums, zoals de Croma, Omega, Scorpio, 607, C6 en Camry (nu soort van terug). Daarna was het de beurt aan de D-segmenters, zoals de Insignia en Mondeo.

Maar de kaalslag is nog niet klaar. Bij Ford gaat namelijk de Fiesta er ergens dit jaar uit en in 2025 geldt hetzelfde voor de Focus. De Fiesta was op de markt sinds 1976 en de Focus sinds 1997, maar die laatste werd natuurlijk voorafgegaan door de Escort. Na 2025 zijn dan dus alle ‘normale’ Fords dus verdwenen en kan je alleen nog terecht voor een crossover of een Mustang (hopelijk).

Volgens Ford moet het nou eenmaal zo gaan. Het merk heeft financieel lastige jaren achter de rug in Europa en is sowieso bezig haar aanwezigheid ‘hier’ te verkleinen. Hoewel Europa (op gepaste afstand) na Amerika de belangrijkste markt is voor Ford, overweegt CEO Jim Farley hoe prominent Ford aanwezig wil zijn in Europa. Eerder werd bekend dat Ford er 3.200 mensen ‘uit gaat gooien’ verdeeld over België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

The decision really is ‘how much do we need?’. How many engineers, how many people do we need in Europe and how big of a profile do we need in passenger cars? Jim Farley, Ford CEO

Ford ziet nog wel mogelijkheden in de (veelal in Turkije gebouwde) bestelauto’s en dus in crossovers. In maart zal het merk een nieuwe elektrische instap-SUV/CUV presenteren, die baseert op Volkswagens MEB-platform. Of we daar echt warm van worden, zal moeten blijken. Maar dat het net zo goed stuurt als een Fiesta, is vrijwel uitgesloten. Nog snel een Fiesta ST kopen dan maar?