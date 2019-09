Waterstof is ook een uitkomst, aldus BMW

Niet dé uitkomst, maar een uitkomst.

In een wereld waar men heilig gelooft in elektrische aandrijving, heeft BMW maar één volledig elektrisch model in hun gamma. Dat is de i3 en lijkt voor geen meter op wat concurrenten doen. Die investeren namelijk in grote elektrische SUVs. BMW is daar nog ietwat terughoudend in en de reden waarom heeft wellicht iets te maken met wat ze wél meenemen naar de IAA. Dit is de BMW i Hydrogen NEXT.

Van buiten lijkt het een BMW X5 met een blauwe grille, en dat is natuurlijk ook zo. Van binnen is de auto technisch helemaal omgebouwd om aangedreven te worden door een brandstofcel. Deze loopt natuurlijk op waterstof en daarmee hoopt BMW waterstof een échte alternatieve aandrijflijn te maken. Bij gebrek aan vele waterstofpompen in Nederland is het niet heel praktisch om zo’n auto te bezitten. Het bewijs dat het niet helemaal aanslaat is de Hyundai NEXO.

De i Hydrogen NEXT heeft net zoals de Z4 een gedeelde aandrijflijn met Toyota. Of de X5 zo op de markt komt is niet bekend, maar het geheel ziet er vrij productierijp uit.