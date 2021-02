Hier, 's werelds eerste elektrische racevliegtuig - Autoblog.nl

Het is tijd voor vliegtuigblog, met vandaag in de hoofdrol: ’s werelds eerste elektrische racevliegtuig.

Eind jaren ’60 gingen we naar de maan en daarna hebben we even stilgestaan. Jammer, want je ziet dergelijke technologische armoede ook terug in het autodesign. Ga maar na, in de jaren ’70 zag het ene na de andere wigvormige supercars concept dat recht van een andere planeet leek te komen het daglicht. Bijvoorbeeld onderstaande Ferrari Modulo. Daarna gingen we echter gewoon weer terug naar het bouwen van de 550 Maranello. Ook heel gaaf, goed voor het conservatieve hart, maar niet bepaald vernieuwend.

Inmiddels gaan we dankzij Elon Musk eindelijk richting Mars. En de kans bestaat dat we dankzij de Muskias ook weer bijzondere auto’s gaan zien. De EV revolutie brengt namelijk kansen met zich mee voor supercar- en coachbuilders. Op een elektrisch platform dat een soort skateboard is, kan je in principe immers elke koets bouwen die je wilt.

Tot nu toe hebben we echter nog niet echt gezien dat dit hele andere vormen oplevert. Regeltjes voor veiligheid en aerodynamische wetten die belangrijk zijn voor de actieradius, dicteren de vorm van auto’s grotendeels. Daar is maar een oplossing voor. We moeten het wat hogerop zoeken. Letterlijk.

Het Australische Alauda heeft dat ook door en hun Airspeeder Mk3 is het resultaat. Het is volgens de maker de eerste elektrische vliegende ‘raceauto’ ter wereld. Maar wij zien geen wielen aan het ding zitten, dus vertalen we vliegende raceauto even naar racevliegtuig. In tegenstelling tot wat je wellicht denkt, is de Mk3 geen concept. Het is de bedoeling dat er daadwerkelijk geracet gaat worden met een aantal van de units.

Dat zal dan in eerste instantie via remote control gebeuren, waarbij de vliegtuigjes door middel van LiDAR een gepaste afstand tot elkaar bewaren. De Mk3 kan verticaal landen en opstijgen en weegt door toepassing van carbon slechts iets meer dan 100 kilogram. Dankzij een vermogen van 129 pk, kan de vliegbolide een snelheid bereiken van 75 mijl per uur.

Maar het wordt pas echt feest, als het allemaal goed gaat dit jaar. Dan is het namelijk tijd voor de Airspeeder Mk4, waarbij het de bedoeling is dat er iemand fysiek achter het stuur kruipt. Kijk, gewoon een persoon van vlees en bloed die het stuurwerk doet. Dat is tenminste change we can believe in. We zijn in ieder geval benieuwd of de plannen met de airspeeder…van de grond komen. Badum…Tsssss…



Dank Flyer Bunch voor de tip!