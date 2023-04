Duitse klimaatextremisten blokkeren ambulances

Leuk en aardig, wegen blokkeren, maar het kan potentieel mensenlevens kosten. Of is dat een noodzakelijk offer voor de goede zaak?

We willen niet zielig doen, maar het is toch iedere keer weer de automobilist die het moet ontgelden. En dan hebben we het niet alleen over politieke besluiten, maar ook over protestacties van boze boeren en klimaatactivisten.

Het blokkeren van een snelweg levert gegarandeerd een hoop gefrustreerde automobilisten op die het bloed van activisten wel kunnen drinken. Maar dat is nog niet het ergste. Het kan er namelijk ook voor zorgen dat hulpdiensten gehinderd worden, met alle gevolgen van dien.

Dit gebeurde vanochtend dus in Berlijn, waar klimaatactivisten de hele boel lam wilden leggen. Actiegroep ‘Letzte Generation’ blokkeerde op meer dan dertig verschillende plekken wegen. En zij hadden betere lijm dan de Jinek-plakker, want er moesten boorhamers aan te pas komen om ze weer los te krijgen.

Deze actie had dus tot gevolg dat er ook hulpdiensten werden gehinderd. Op beelden is te zien hoe een ambulance met zwaailichten muurvast staat in het verkeer. Dit was niet de enige hulpdienst die hinder ondervond: de brandweer had minstens 15 meldingen van hulpdiensten die waren opgehouden door de actie.

Nadat de video van de ambulance op Twitter rondging, ging de actiegroep meteen vingerwijzen en spraken ze van een “lastercampagne”. Volgens Letzte Generation was de ambulance uitgerukt voor hen.

Dit is echter keihard ontkracht door de Berlijnse brandweer, die toevallig ook actief is op Twitter. Zij melden dat de ambulance wel degelijk op weg was naar een medisch noodgeval. De klimaatklevers staan dus flink voor paal. Al is dat waarschijnlijk een gevoel wat ze niet kennen.

