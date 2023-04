Zoveel is er betaald voor een Lightyear die 20 km/u kan

De Lightyear-veiling zit erop en de opbrengst is bekend.

Het zou zomaar kunnen dat er nooit meer een Lightyear gebouwd gaat worden (doorstart of niet), dus de veiling van de inboedel was een unieke kans om er eentje te bemachtigen. Er kleefden wel wat nadeeltjes aan de aangeboden Lightyear 0’s. Zo zijn ze niet straatlegaal, om maar iets te noemen.

Toch is er nog best wel wat geboden, zo blijkt. De opbrengst van de Lightyear-veiling is namelijk bekend en die valt op zich niet tegen. De klapper was een prototype dat wegging voor bijna een ton (€98.888 om precies te zijn).

Dit was ook de fraaiste van het stel, omdat het de enige was met een (bijna) compleet interieur. Je kunt er echter niet zoveel mee, want dit was de statische showauto met een topsnelheid van 20 km/u…

Met de andere prototypes kun je potentieel wel harder rijden. Die zijn alleen weer wat minder fraai (lees: niet) afgewerkt en de startprocedure is ook vrij omslachtig. Maar goed, deze auto’s zijn natuurlijk niet gekocht om er zo mee weg te rijden.

Voor de meest complete rijdende prototypes zijn overigens bedragen van €85.000 en €70.000 betaald. Een van de gecamoufleerde prototypes ging weg voor 45 mille en een accupakket voor eenzelfde bedrag. In totaal bracht de veiling €650.000 in het laatje.

Dat was meer dan de curator verwacht had, maar het is bij lange na niet genoeg. De curator heeft namelijk al voor €17 miljoen aan vorderingen binnengekregen en dat is nog lang niet alles. €650.000 is natuurlijk ook gewoon kleingeld als we het hebben over een failliete autofabrikant.

Als Autoblog hebben we trouwens nog geprobeerd een steentje bij te dragen door mee te bieden op printer cartridges, maar helaas zijn we overboden.

Foto’s: Troostwijk Auctions

Via: Omroep Brabant