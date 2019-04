Fan van de krasstraat? Koop een Mercedes GLS!

De mastodont van Mercedes heeft namelijk een aas in zijn mouw die werkt bij de carwash.

Hoewel de nieuwe Mercedes GLS om de bekende redenen (weinig ruimte, veel belasting) amper aftrek zal vinden in Nederland is de joekel van een SUV wel een auto die tot de verbeelding spreekt. Het is zo’n auto voor het betere king-of-the-road gevoel, die eigenlijk alles kan behalve over rotondes driften en in krappe Nederlandse parkeergarages staan. We hebben er dan ook al best veel over geschreven, onder andere over hoe de nieuwe reus zich verhoudt tot de oude GLS.

Een feature die we echter nog niet besproken hebben is de speciale Carwash-functie van de GLS. Fabrikanten gaan steeds verder in het benutten van de mogelijkheden die zaken als adaptieve onderstellen kunnen bieden en dit is daar een mooi voorbeeld van. Heb je namelijk het gore lef om je gloednieuwe GLS door de krasstraat te dwingen na een middagje MOAB-esque offroaden, dan spartelt de GLS niet tegen als een recalcitrante retriever na een duik in het ven op de hei. In plaats daarvan helpt de GLS zelfs mee aan zijn eigen vervolging.

Met een druk op de knop neemt de vering de hoogste stand in en vermindert de spoorbreedte, zodat alle meuk zo makkelijk mogelijk uit de wielkasten gespoten kan worden. Maar dat is nog lang niet alles: de buitenspiegels worden ingeklapt, de zijruiten en het schuifdak gesloten en de regensensor wordt uitgeschakeld zodat de ruitenwissers niet bewegen in de wasstraat. Na acht seconden wordt automatisch het beeld van de 360 graden-videocamera aan de voorzijde getoond, zodat de opper-SUV makkelijker de straat binnengereden kan worden. Tevens schakelt de airconditioning over naar de luchtrecirculatiemodus om die hoofdpijnlucht van wasmiddel en daarnaast ook waterdamp buiten de auto te houden. Tenslotte worden al deze instellingen automatisch ook weer uitgeschakeld als de bestuurder de carwash uitrijdt en de snelheid boven de 20 km/u komt.

Bizarre luxe van het hoogste niveau dus. Hoewel, eigenlijk had Mercedes zich misschien de moeite moeten besparen. Ik bedoel, je auto door de krasstraat sturen, wat voor overgehaalde landrot in het kwadraat moet je wel niet zijn om zo’n hachelijke exercitie te ondernemen (video)?