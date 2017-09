Duitse vinding floept omhoog als je op je stoel gaat zitten

Klinkt niet fijn (we veroordelen niet), maar het is goed voor de veiligheid.

Zahnradfabrik Friedrichshafen (ZF) ken je waarschijnlijk vooral vanwege hun, euhm, tandwielen. Al jarenlang is het bedrijf een gevestigde naam in de wereld van de transmissies en momenteel hebben ze veel succes met hun achttraps versnellingsbak.

Maar het bedrijf doet meer dan tranny’s bouwen. Momenteel zijn ze bezig de markt voor actieve en passieve veiligheid in de auto te veroveren. Zodoende heeft ZF nu ook de ‘actieve gordelgesp’ ontwikkeld. De sleuf waar je de gordel in bevestigt, kan bewegen!

Dat is niet een totaal nieuw concept. Jaren geleden hadden verschillende auto’s op de Amerikaanse markt ingewikkeld bewegende automatische gordels. Een en ander was het gevolg van regelgeving afgedwongen door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Zij verplichtten fabrikanten om een vorm van passieve veiligheid in te bouwen die inzittenden beschermde in geval van een crash. Passief betekent hier dat je als bestuurder niks hoeft te doen om de veiligheidsfeature te ‘activeren’. De geijkte oplossing was een airbag, maar fabrikanten die destijds nog geen airbags leverden, konden ook opteren voor een automatische gordel die zich bij instappen als een boa constrictor om je heen vouwde.

Doorgaans zitten de gespen van gordels echter vast op een bepaalde plaats. Maar door de oplossing van ZF, komt deze automatisch omhoog als je in de auto stapt. Je kan dan makkelijker je gordel vastmaken en de gordel zo comfortabel en veilig mogelijk vastmaken. Tevens herkent de contraptie het als je een kinderzitje installeert. In dat geval komt de gesp nog verder omhoog zodat het kind zelf de gordel kan gebruiken, of zodat je dat zelf makkelijker kan doen.