BMW: blauw-wit logo is voor paupers

De traditionele blauw-witte 'propellor' verliest aan status.

Voordat je gaat roepen ‘het is helemaal geen propellor, @jaapiyo is een kneus’: ja, de notie dat het BMW-logo is gebaseerd op een draaiende propellor van een vliegtuig, berust op een mythe. Dat is ook op de redactie bekend. Maar mooie verhalen hoef je niet altijd om zeep te helpen met keiharde feiten.

Als we het toch hebben over keiharde feiten: de BMW-badge is al decennialang een begeerd object voor autoliefhebbers, vooral als er een BMW aan vastzit. Talloze mensen hebben al epische prestaties neergezet in hun levens om zo’n Beierse bak met blauw-witte badge te bemachtigen. En daarnaast zijn ook sommige advocaten er in geslaagd zo’n ding te kopen. BAM! Overbodige advocaat-grap op je beeldscherm.

Maar als het aan BMW zelf ligt, verliest het felbegeerde logo binnenkort aan charisma. BMW is namelijk van plan de blauw-witte badge te degraderen, door de ‘elite-modellen’ van het merk te voorzien van een zwart-witte badge. Het zou daarbij in eerste instantie gaan over de 7-serie, de i8 en de nieuwe X7. BMW heeft dit opvallende nieuws zelf vandaag naar buiten gebracht, verstopt in een korte alinea van het persbericht over de BMW 7-serie M760 Li V12 Excellence Nautor’s Swan, die eerder vandaag de revue passeerde. Overigens heeft die Siebener nog gewoon een blauw-witte badge.

Gezien het tijdstip van deze berichtgeving en de manier waarop BMW dit nieuws naar buiten brengt, zou je af kunnen leiden dat niet iedereen binnen BMW even trots is op deze move. Onlangs bracht BMW namelijk ook al minder prettig nieuws over de F8x naar buiten in een persbericht op vrijdagmiddag. Het tijdstip wanneer je je verzekerd weet van zo min mogelijk aandacht.

En eerlijk is eerlijk, wij zouden er ook niet trots op zijn. Welke drietrapsdebiel op de marketingafdeling verzint er nu zoiets? Het verhaal is dat de nieuwe zwart-witte badge waarop Bayerische Motoren Werke voluit geschreven wordt teruggrijpt op de originele badge van BMW. Maar hoe dan? De BMW-badge is officieel vastgelegd op 5 oktober 1917. De bedoeling ervan was juist om het bedrijf nieuw elan te geven en de oude RAPP Motor Werke naam definitief achter te laten.

De badge van RAPP was inderdaad zwart met wit, maar die is dus al 100 jaar geleden aan de kant geschoven. Niemand kent die naam meer. Serieus BMW, je bent een bedrijf met 100 jaar ervaring, je hoeft geen ‘glorieuze geschiedenis’ te fingeren om snobs aan te spreken die zoiets belangrijk vinden. Laat dat over aan Japanse luxemerken…of aan Audi. Onderstaande reclame-poster komt ZURE MATTEN al uit 19-BOTERBALLEN-18.

Enfin, binnenkort op een E36 316i bij jou in de buurt: BMW’s nieuwe zwart-witte badge. Man man man…

Image-Credit: BMW Motorcycle Magazine en BMW Blog