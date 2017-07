Gaspedaal in Tesla Model S is van plastic en ruk

It's from plastic, it's not fantastic...

Terwijl de prijs van een aandeeltje TSLA verder en verder de lucht in schiet, komen er steeds weer vragen bovendrijven rondom de bouwkwaliteit van Tesla’s modellen. Tesla’s staan er sowieso niet om bekend dat ze de allerbeste afwerking hebben.

Kleine issue’s zoals loshangende deurrubbers en slecht aansluitende interieurpanelen zijn schering en inslag, maar ook grotere problemen komen voor. Fameus is het geval van de Model S die werd afgeleverd met een gespleten A-stijl. Uiteindelijk bleek het probleem zo groot te zijn dat de klant in kwestie een compleet nieuwe Model S kreeg van Tesla.

Onbegrijpelijk dat een auto, laat staan een prijzige zoals de de Model S, door alle kwaliteitscontroles van de fabriek en de dealer komt en afgeleverd wordt aan een klant met een dergelijk probleem. Hoewel, misschien is het niet eens zo ongeloofeloos. Om de introductie van de Model 3 niet uit te stellen besloot Elon immers ook dat traditionele kwaliteitscontroles niet per se noodzakelijk zijn voor dit model.

Inmiddels is er weer een nieuw en redelijk bizar probleem bijgekomen. Tesla-rijder en Tesla Motors Club forum-gebruiker benjiejr postte onlangs bovenstaande foto op de webz van zijn afgebroken gaspedaal, of ‘acceleratiepedaal’, zoals dat in Tesla-kringen heet. De man in kwestie wilde zijn auto showen aan wat autominnende matties en roste het pedaal zodoende hard naar het metaal. Daarin zit hem wellicht direct de crux, want het pedaal in de Model S in niet van metaal, doch van plastic. Dit materiaal bleek niet bestand tegen de krachtsexplosie van beniejr’s rechtervoet en brak pardoes af. Op de foto boven dit onderwerp zie je het resultaat.

Benjie legde zijn verhaal voor aan zijn forumgenoten. Ligt de epische faal wellicht aan het feit dat hij af en toe de dragstrip opzoekt en nooit een legday overslaat? Neen. Het probleem schijnt vaker voor te komen, getuige deze foto’s van andere afgebroken Tesla-pedalen.





Op het moment dat het pedaal afbrak schakelde de auto direct over op het regenereren van energie en verloor zodoende snel snelheid. Benjie zegt dan ook blij te zijn dat het incident niet op een drukke weg plaatsvond. Het voorval is inmiddels voorgelegd aan de NHTSA (National Highway Traffic Safety Association). Voordat Tesla echter gedwongen wordt om de pedalen te verstevigen heb je nu behalve het vergroten van de actieradius een extra reden om het acceleratiepedaal met een fluwelen voet te bedienen.



Image-Credit: Teslamotorsclub.com