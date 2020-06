Duitser bestelt per ongeluk 28 Tesla Model 3’s

Dat was toch een beetje teveel van het goede.

Online bestellen: het is aan de ene kant heel makkelijk, maar er kan ook wel een iets misgaan. En dat is bloedirritant. Zo kan het gebeuren dat je per ongeluk iets meer besteld dan de bedoeling was. Als het gaat om telefoonhoesjes is er geen man overboord, maar als het om complete auto’s gaat kan het aardig in de papieren lopen.

Een paar auto’s teveel bestellen zal niet zo snel gebeuren, zou je denken. Toch kreeg een Duitser het voor elkaar. Hij bestelde er niet een paar te veel, maar hij plaatste een bestelling van 28 Tesla’s (!), terwijl het plan was om er maar een te bestellen. Hoe kreeg hij dat in hemelsnaam voor elkaar?

De zoon van de kersverse Tesla-klant was zo vriendelijk het verhaal op Reddit te delen. De beste man was op zoek naar een opvolger voor zijn Ford Kuga. Vanwege zijn hart voor het milieu de Duitse subsidies viel zijn keuze op een Tesla Model 3. Hij vulde daarom met zijn zoon de benodigde gegevens in en plaatste zijn bestelling.

Helaas werkte de website van Tesla niet mee: er verscheen namelijk een melding in de trant van “Order can’t be placed because of a payment issue.” Goed, nog een keer proberen: weer geen succes. De Duitser bleken vrij koppig te zijn, want in totaal probeerden ze het wel 28 keer. Toen kwam er eindelijk een melding dat de bestelling geplaatst was.

Je voelt hem al aankomen: uiteindelijk bleek dat alle voorgaande bestellingen ook gewoon door waren gekomen. De Duitser had dus onbedoeld een bestelling van 28 Tesla’s geplaatst. Dat resulteerde in een totaalbedrag van bijna €1.500.000.

Uiteraard is het mogelijk om de bestelling te annuleren, maar dan krijg je niet je €100 bestelkosten terug. Die zijn namelijk “niet restitueerbaar”. De Duitser zou dan dus alsnog €2.700 kwijt zijn door zijn besteldrift. Gelukkig bleek Tesla niet de beroerdste te zijn. Het lag ten slotte ook aan hun website. De orders konden dus kosteloos worden geannuleerd. Toch moet het wel even schrikken zijn geweest toen vader en zoon beseften dat ze een bestelling van 28 Tesla’s hadden geplaatst.

Bron: Reddit

Met dank aan @flyerbunch voor de tip!