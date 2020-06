Kijk, de Defender is nog steeds avontuurlijk

Dat bewijst deze daktent, die Land Rover voor de nieuwe Defender heeft ontwikkeld.

Liefhebbers van de oude Defender – zoals Jort Kelder, om maar iemand te noemen – vinden de nieuwe Defender eigenlijk geen échte Defender. Ergens hebben Jort en gelijkgestemden natuurlijk wel een punt: de Defender is geen raszuiver werkpaard meer. Dat neemt niet weg dat het nog steeds een terreinauto is, een type auto dat nog maar heel weinig fabrikanten in hun gamma hebben.

De klanten die daadwerkelijk met de Defender op avontuur willen biedt Land Rover graag de benodigde accessoires. Zoals een tent voor het op het dak. Land Rover heeft namelijk een op maat gemaakte daktent ontwikkeld voor de Defender. Of beter gezegd: daktentspecialist Autohome heeft dit voor Land Rover gedaan.

De tent biedt plaats aan twee volwassenen. Inbegrepen zijn een luxe matras, kussens, LED-verlichting, een opbergnetje en – ook wel handig – een ladder. In dichtgeklapte toestand ziet de daktent eruit als een gewone dakkoffer. Niet iedere auto knapt op van een dakkoffer, maar bij een auto als deze draagt het wel bij aan de avontuurlijke uitstraling.

In uitgeklapte toestand is de daktent 1,5 meter hoog, 2,3 meter lang en 1,3 meter breed. Een groot voordeel ten opzichte van een normale tent: je hoeft niet te hannessen met tentstokken. Het is gewoon een kwestie van koffer op en klaar. Het nadeel is: je moet geen hoogtevrees hebben.

De adviesprijs voor deze Land Rover Defender daktent is €3.081,96 exclusief belastingen. Als je zo’n €100.000 tot €150.000 stuk slaat op een Defender 110 moet dat er nog wel af kunnen.