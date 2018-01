Scheisse! Duitsers haten opeens de BMW 3-serie

Oh, how the mighty have fallen.

Zoals te doen gebruikelijk hebben we aan dit begin van het jaar al veel aandacht besteed aan de verkoopcijfers van vorig jaar. Daarbij keken we bijvoorbeeld naar de getallen van eigen bodem, maar ook naar wat tot de verbeelding sprekende internationale cijfers van bijvoorbeeld Porsche en Alfa Romeo.

In dezelfde categorie past ook het onderwerp van dit artikel. Bij onze Oosterburen heeft koning Dreier namelijk een toch wel pijnlijke tik gekregen. Bij het opmaken van de balans bleek dat de 3-serie in tegenstelling tot de concurrenten van Mercedes en Audi in zijn Heimat niet eens de top-10 gehaald te hebben qua verkoopcijfers. Man man man…De benchmark, de toetssteen, de auto die alle andere fabrikanten willen verslaan (rijtest). Is dit het begin van het einde?

Oké er zit een nieuw model van de 3-serie aan te komen en wellicht wacht men daar op. Toch is ook de C-Klasse van Mercedes niet per se de jongste meer en die bemachtigt gewoon de vierde plaats, achter de Golf, Passat en Tiguan. Met 68.584 exemplaren doet de C bijna het dubbele van de 3-serie, die 38.343 keer over de toonbank is gegaan. Van de Audi A4 werden er 59.469 verkocht. Niet slecht, maar ook Audi zal zich wellicht achter de oren krabben vanwege het feit dat de nieuwe A4 in zijn eerste volledige verkoopjaar de oudere C-Klasse niet voor kan blijven.

Het matige verkoopresultaat van de Dreier betekent tevens dat er maar liefst 22 modellen vaker verkocht werden dan de Drie. Een daarvan is de eveneens op zijn laatste benen lopende Audi A6. Het ‘goede nieuws’ voor BMW is dat ook de MINI (14de), 1-Serie (15de), 5-Serie (18de) en 2-Serie (20ste) voor de 3-Serie eindigen. Neemt niet weg dat de 23ste plaats voor de traditionele Überflieger niet als goed nieuws te verkopen valt in München. Is dit dan de straf die BMW krijgt voor het aanbieden van voorwielaandrijvers?