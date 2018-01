Koop deze steenklomp in Grafhorst voor grafweinig

Het gemiddelde huis in A'dam kost inmiddels vier ton. Tijd voor Fundablog.

Het doet mij overigens pijn dat we niet over kunnen gaan op Jaapblog, maar op Jaap.nl kan je nou eenmaal niet zo makkelijk naar huizen met dikke garages zoeken, zodoende hebben we wederom onze heil gezocht op Funda. En niet zonder succes, want in Grafhorst vonden we deze crib aan het water.

Het statige huis van bouwjaar 1940 heeft een inhoud van liefst 1.758 kuub en ligt op een perceel van 2.640 vierkante meter. Als je een amfibie in een van de garages zet, dobber je aan het einde van je tuin zo het Ganzendiep op. Op zich is dat geen probleem, want het huis biedt namelijk plaats aan vier auto’s. Je hebt dus nog voldoende ruimte over voor serieuzer spul. Je kan overigens ook gewoon een boot kopen en die stallen in de bootstalling op het terrein. In dat geval kan je alle vier de plaatsen in de garage benutten voor dikke wagens. Of je kan vijf mooie auto’s kopen en er eentje onder de overkapping voor de camper stallen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Oké, flinke ruimte, karakteristieke grote tuin aan het water, veel ruimte voor auto’s, dat kost je zeker de hoofdprijs? Nou zoals de titel al doet vermoeden valt dat mee. De vraagprijs is 649.500 Euro. Het nadeel is wel dat je om in de dichtsbijzijnde stad te komen een half uur in de auto moet zitten. En dat die dichtstbijzijnde stad Zwolle is. Dealbreaker?