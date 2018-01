Hoe deed Alfa het eigenlijk aan de andere kant van de plas?

Not bad.

Autoverkopen in de Verenigde Staten. Voor ons niet heel interessant, al maken we voor Alfa Romeo graag een uitzondering. Terecht, want de verkopen vorig jaar waren fors beter in vergelijking met 2016.

In 2016 wist Alfa Romeo 516 auto’s te verkopen in de Verenigde Staten. Een treurig getal voor een land met meer dan 300 miljoen inwoners. Niet zo gek ook, want men kon alleen de 4C kopen. Daarnaast hebben Amerikanen vooral een voorkeur voor eigen auto’s en Aziatische auto’s, want: goedkoop. Gaan ze premium doen, dan ligt de voorkeur bij Audi, BMW en Mercedes. Alfa Romeo? Man, dan moet je écht wat anders willen.

Toch waren er Amerikanen die de stap durfden te maken. Vorig jaar verkocht de Italiaanse autofabrikant 12.031 auto’s in het land. Dat is meer dan het twintigvoudige in vergelijking met 2016. Dit heeft alles te maken met de komst van de Giulia en Stelvio. Knap, want de concurrentie is (in het geval van de Giulia) met een Mercedes C-klasse, Audi A4, BMW 3 Serie en Jaguar XE niet misselijk. Om nog maar te zwijgen over de concurrenten in het SUV-segment.

Van die 12.031 auto’s waren ongeveer 2.500 exemplaren een Giulia. Daarmee bungelt de sedan onderaan qua verkopen in Amerika. Auto’s als de Cadillac ATS (2.900 verkopen), Hyundai-Genesis G80 (4.400 verkopen) en Lincoln MKZ (6.400 verkopen) deden het beter. Bovenaan staat de BMW 3 Serie met 25.600 verkopen.

Alfa Romeo is daarmee een kleine speler in de Amerikaanse markt. Het merk is actief met 177 dealers in het land. BMW en Mercedes hebben minstens het dubbele aantal. De verkopen voor 2018 zullen vermoedelijk vorig jaar gaan overtreffen. De Stelvio is recent gearriveerd en zal de autoverkopen een boost geven. (via Bloomberg)

PS: Hoe Alfa Romeo het afgelopen jaar in Nederland deed lees je HIER.