4 zaken die opvallen aan de verkoop van Porsche’s in 2017

Wat valt er op als je kijkt naar de verkoop van het merk uit Zuffenhaussen?

Veel automerken hebben een recordjaar achter de rug. Dat is niet zo vreemd, gezien het feit dat fabrikanten het modellengamma verder uitbreiden. Goedkopere varianten van bestaande modellen, gloednieuwe modellen en natuurlijk de facelifts. Ook Porsche heeft wederom een recordjaar te pakken. We nemen de verkoopcijfers van 2017 met je door en kijken met een schuin oog wat de verschillen zijn met 2016.

Meer verkopen in zijn algemeenheid

In 2016 wist Porsche 237.778 auto’s af te leveren. Vorig jaar waren dat 246.375 auto’s. Een plusje van vier procent. Vrijwel alle markten wisten betere cijfers te presenteren. Alleen in thuismarkt Duitsland liep de verkoop met twee procent terug.

China!

Net als vorig jaar, weet China weer onze aandacht te grijpen. Kijkend naar alle afzetmarkten werd in het Aziatische land het grootste verschil gemaakt. In 2016 werden er 65.246 auto’s afgeleverd en in 2017 gaat het om 71.508 auto’s. Een verschil van maar liefst 10 procent. In 2016 kregen de Chinezen het niet voor elkaar, maar vorig jaar is het ze wel gelukt om de Amerikaanse markt te verslaan. De VS loopt met 55.420 afleveringen flink achter op het Aziatische land.

Credits: 911 Turbo S met Martini striping in Beijing, China. Via @porcay op Autojunk

Het best verkochte model

In 2016 ging die eer naar de Macan. In 2017 gaat die eer naar.. de Macan! Wederom is de instap-SUV de best verkochte Porsche ter wereld. In 2016 verkocht het merk 95.642 exemplaren van de auto, vorig jaar werden er meer dan 97.000 stuks geleverd. Een toename van twee procent.

Geen record voor de 911

De 911 blijft steken op ‘meer dan’ 32.000 verkopen volgens Porsche. In 2016 ging het om 32.409 exemplaren. Ondanks de vele nieuwe varianten (o.a 911 Turbo Exclusive Series, nieuwe GT3, 911T, GT2 RS) weet de sportwagen qua verkopen het voorgaande jaar niet te overtreffen.

Porsche 718 doet het nog beter

Er werden 25.000 stuks van de 718 verkocht, een toename van zes procent in vergelijking met 2016.

Nieuwe Panamera een schot in de roos

De gezinsauto van Porsche wordt goed ontvangen. In 2017 mocht het merk 28.000 afleveringen doen. Een stijging van 83 procent in vergelijking met 2016.

2018

Porsche heeft het verkooprecord van 2016 met vier procent overtroffen. De kans zit er dik in dat de verkopen van 2018 wederom voor een record gaan zorgen. Dit jaar introduceert het merk de nieuwe Cayenne in de Verenigde Staten en China. Twee zeer belangrijke markten van het merk. Zeker in China, waar ze gek zijn op de Macan, zal de nieuwe Cayenne zeer goed ontvangen worden.