Shocking: leaseauto na 2025 toch niet elektrisch

De Bovag is niet boos, maar wel verdrietig. En teleurgesteld. Branchevereniging Bovag maakt zich grote zorgen over de klimaatdoelen.

Het is nooit goed of het deugt niet. Kondigt het kabinet een verplichting aan om vanaf 2025 je leasebak volledig elektrisch te kiezen, is het kot te klein. Iedereen en zijn moeder ziet het ene probleem na het andere opdoemen, we worden gedwongen, het is te duur etc. Nu kopt de krant van wakker Nederland vanmorgen dat het niet doorgaat, weer niet goed!

Wat is er aan de hand?

Het ene na het andere klimaatplan komt uit de koker van onze dappere klimaat-roerganger in Den Haag. Collega @nicolasr zette de hele lijst laatst al eens sympathiek onder elkaar voor u, onze trouwe lezers.

Eén plan van de lijst is nu de das om gedaan. Namelijk het verplicht kiezen voor een elektrische auto bij het uitzoeken van een zakelijke leasebak. Per 2025 zou het wagenpark verplicht vergroend moeten worden, maar daar gaat nu een streep doorheen.

Waarom vraagt u? Omdat de plannen onhaalbaar zijn in verband met het aanbod van auto’s? Wellicht is de laadinfrastructuur er nog niet klaar voor? Levert het toch geen klimaatvoordeel op? Nee, nee en nee. Het is te duur.

Accijns en btw

Vriendje Jetten mag 24 miljard euri uitgeven aan klimaatplannetjes. Dat is 24 duizend miljoen ekkermannen! Maar dit plan kost de schatkist zo’n 5 miljard euro en dat is teveel.

Het Ministerie van Financiën heeft de zakjapanner erbij gepakt en als die zakelijke markt volledig elektrisch gaat mist de overheid dus 5.000 miljoen euro aan inkomsten wat betreft accijns en btw. En het klimaat mag best wat kosten, maar we moeten natuurlijk niet overdrijven.

U betaalt

Niet dat het niet mag van Mevrouw Kaag en haar ambtenaren, maar dan moet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat miljardengat dichten en dat komt dan dus niet uit het spaarpotje van Jetten.

Oplossing: aanschafbelasting auto’s particulieren fors omhoog. Wat schetst onze verbazing? Dat gaat de coalitie te ver (voor het eerst). Nieuwe auto’s worden dan wel heel erg prijzig. Aangezien we vanaf volgend jaar al bijna 20 mille moeten gaan betalen voor een simpele Mitsubishi Space Star lijkt het ons de juiste call om die niet nóg duurder te maken.

Bovag maakt zich zorgen

Goed nieuws dus, dat we niet verplicht worden tot de stekker. Toch? Nou volgens branchevereniging Bovag is niets minder waar. Buiten dat de werkgevers alvast de verplichting hadden ingevoerd voor hun werknemers en niet weten dat dat dus helemaal niet nodig is, maken ze zich in het Bovag hoofdkwartier grote zorgen.

Tegenover Automotive-online geeft Bovag woordvoerder Paul de Waal aan dat de branchevereniging zich zorgen maakt of de klimaatdoelen zo wel gehaald kunnen worden. Nu blijft namelijk alleen een subsidiepot van 600 miljoen euro over voor de aanschaf van een gebruikte EV.

Maar ja, geen verplichting op de zakelijke markt betekent in ons land al gauw minder tweedehands aanbod. Dus heeft zo’n subsidiepot voor een tweedehands stekkerbak niet het gewenste effect.

Daar hebben ze wel een punt natuurlijk. Want particulier een splinternieuwe EV kopen is natuurlijk erg aan de prijs. Wat vinden jullie? Moet een zakelijke leaseauto wel of niet verplicht volledig elektrisch zijn? We horen het graag!