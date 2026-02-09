Duitsers moeten helemaal niks van Tesla hebben

Terwijl Elon nota bene een Duitse groet uitbracht.

De ‘Tesla-schaamte’ leek weer een beetje bedaard te zijn, sinds Elon Musk zich wat minder nadrukkelijk met politiek bemoeit. Zo was de Tesla Model Y weer een van de bestverkochte modellen van 2025 in Nederland. Toch zijn er nog steeds heel veel mensen die klaar zijn met Tesla.

In Duitsland is er onderzoek gedaan naar de populariteit van Tesla en de resultaten zijn niet best. 60% van de respondenten gaf aan dat een Tesla kopen compleet uitgesloten is. Nu zijn er altijd meer mensen die een bepaald merk niet kopen dan wel, maar dit is echt wel significant. Verder antwoordde 16% ‘waarschijnlijk niet’ op de vraag of ze een Tesla zouden kopen. Een snelle rekensom leert dat maar 24% van de Duitsers open staat voor het kopen van een Tesla.

AfD

In Duitsland is het merk nog controversiëler dan in Nederland, omdat Elon Musk zich met de verkiezingen bemoeide door zich achter de AfD te scharen. Ook het onhandige gebaar dat Elon Musk maakte ligt extra gevoelig bij onze oosterburen.

Grappig genoeg is er zelfs onder AfD-stemmers weinig animo voor Tesla. Maar 15% heeft interesse in het kopen van een Tesla. Eigenlijk is dat geen verrassing, want extreemrechts is doorgaans geen fan van elektrisch auto’s. Elon Musk heeft zich dus achter een doelgroep geschaard die geen EV’s koopt en daarmee de mensen die wél een EV kopen weggejaagd. Lekker bezig.

De verkoopcijfers

Je denkt misschien: leuk zo’n onderzoek, maar wat waren de harde verkoopcijfers? Die hebben we ook even opgezocht. Tesla verkocht vorig jaar 19.390 auto’s in Duitsland, een daling van 48,4%. In Nederland was de daling ook fors (44,3%), maar het marktaandeel is groter. Hier werden 16.703 Tesla’s verkocht, terwijl de Nederlandse markt natuurlijk een stuk kleiner is dan de Duitse.

Wat de situatie voor Tesla nog erger maakt: de verkopen halveerden, terwijl de algehele verkopen van EV’s juist door het dak gingen in Duitsland. Die stegen namelijk met ruim 43%. Het probleem is dus niet dat Duitsers geen EV willen. Ze willen geen Tesla.

