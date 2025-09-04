Waarom kopen Turken opeens massaal een Tesla?

In Turkije zijn er in één maand meer Tesla’s verkocht dan in Nederland in het hele jaar.

In Europa gaat het nog steeds vrij slecht met de verkopen van Tesla. Ook in de afgelopen maand vielen de verkopen weer 40% lager uit dan een jaar geleden. Het is inmiddels duidelijk dat het niet om een tijdelijk dipje gaat. Toch was er vorige maand een land waar Tesla wél heel goed verkocht: Turkije.

In Turkije was Tesla gewoon het op één na bestverkochte merk, na Renault. Dit komt ogenschijnlijk uit het niets, want de registraties stegen met 86% ten opzichte van de maand ervoor. In één maand tijd leverde Tesla 8.730 auto’s af in Turkije.

Om dat even in perspectief te plaatsen: in juli werden er in heel Europa 8.837 Tesla’s geregistreerd. En in Nederland zijn er tot nu toe 7.324 nieuwe Tesla’s op kenteken gezet in 2025. In Turkije zijn er dus in één maand meer Tesla’s verkocht dan in Nederland in het hele jaar.

Is er ook een verklaring voor deze run op Tesla’s in Turkije? Jazeker, Electrek weet te melden dat Tesla slim heeft ingespeeld op de regels in Turkije. Er geldt namelijk een belastingvoordeel voor EV’s met een vermogen tot 160 kW (217 pk). Daar viel Tesla niet onder, maar je raadt het al: ze hebben het vermogen softwarematig afgeknepen tot 160 kW.

Deze truc heeft dus zijn vruchten afgeworpen, maar het is nu alweer uit met de pret. Per augustus is de belasting alweer verhoogd. Daardoor ontstond er in juli een run op Tesla’s, wat zich vertaalde in het enorme aantal leveringen in augustus.