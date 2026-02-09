Caravanbezitters hebben nog steeds geen trek in een EV

En dat is niet zo gek.
Als je een beetje woon-werkverkeer rijdt in Nederland is dat prima te doen met een EV. Je hoeft niet te mekkeren over actieradius en dat soort zaken. Als je op pad gaat met een caravan wordt het een ander verhaal. Daarom is het niet verrassend dat caravanbezitters de EV nog steeds links laten liggen.
EV als trekauto?
Campingspecialist ACSI heeft uitgezocht hoe het zit met het animo voor EV’s onder caravaneigenaren. Dat blijkt nog altijd laag te zijn: slechts 1,8% van de caravanbezitters gebruikt een EV als trekauto. Terwijl 7,5% van de auto’s in Nederland inmiddels een EV is. Nog steeds vrij weinig trouwens, maar dat geheel terzijde.
Het aantal mensen dat een sleurhut achter een EV hangt stijgt wel. Eind 2024 lag het percentage namelijk nog op 1,1%. Met hybrides hebben de caravanbezitters minder moeite: 29% van hen heeft een hybride trekauto. Op zich niet onlogisch. Een plug-in hybride heeft lekker veel trekkracht en als de accu leeg is, ben je niet meteen gestrand.
Gehannes bij snelladers
Een van de redenen dat caravanbezitters geen zin hebben in een EV is het gehannes met het snelladen. Bij veel snelladers moet je de caravan loskoppelen om te kunnen laden. Dat is verdraaid onhandig. Vervolgens moet er ook nog plek zijn om de caravan te parkeren.
Er was een tijd dat je überhaupt geen fatsoenlijke caravan kon trekken met een EV, maar dat is inmiddels verleden tijd. De nieuwe iX3 kan bijvoorbeeld 2.000 kg trekken. Met 805 kilometer WLTP hou je ook nog wat over qua actieradius én je kunt met 400 kW weer rap bijladen.
Er zijn dus wel geschikte auto’s, maar de infrastructuur laat nog te wensen over. De baas van ACSI roept daarom op tot actie. Volgens hem moeten de uitbaters van laadstations ook rekening houden met caravanbezitters. Op locaties langs de Franse snelwegen zou dat zeker geen gek idee zijn.
We hebben zelf ook al eens caravan gereden met een EV, hoe dat afliep kun je hieronder bekijken:
Reacties
eelco74 zegt
Proberen zo veel mogelijk bij fastened te laden, die hebben het zo ingericht dat je met vouwwagen/caravan gewoon kunt laden zonder af te koppelen.
Verder moet je toch om de 2 uur even zelf ook opladen, kleine moeite om dan ook de auto aan de lader te hangen.
jaso013 zegt
Deze zie ik in FR nog niet zo heel veel volgens mij. Als dit nou beter op orde zou zijn zou voor mij de overstap naar een EV wel makkelijker zijn in de toekomst.
minimoke1984 zegt
Ik rijd wel Tesla maar heb geen caravan..maar in de Tesla app kun je zelfs aangeven waar een laadplaats is specifiek voor Caravans.. Dus niks afkoppelen en ook nog is (veel) voordeliger laden dan bij andere laders.. Nb ook in de ABRP routeplanner kan je dit ingeven. Dan hoef je dus ook niet afhankelijk te zijn van 1 merk. Genoeg keuzes dus ..
mashell zegt
EV rijden betekent caravan verkopen! Je kunt het andere EV rijders niet aan doen als jij met je caravan meerdere snelladers blokkeert.
En daarom roep ik de snellader aanbieders op om juist geen actie te ondernemen. Het verdwijnen van de caravan is een positief bijeffect van de energie transitie.
En slimme caravan rijders wachten niet met verkopen tot er helemaal geen vraag meer is.
jaso013 zegt
Vanwaar de haat op caravans? Is toch een mooi middel om mee te gaan kamperen? Dat laadpaalaanbieders geen rekening houden met de inrichting van die laadplekken is niet de schuld van de caravanners.
mashell zegt
Heb al eens een paar uur vast gestaan op de Autobahn omdat een caravanner het ding niet onder controle had, deze in een Baustelle op z’n kant legde en daarbij z’n hele inboedel op weg ten toon spreide.
De haat tegen caravans komt van het uitzicht wegnemen, eindeloos durende inhaalmanouvres en natuurlijk dat het een volkomen absurd concept is om je vakantiehuisje achter je auto te knopen en deze mee te nemen op vakantie.
Dat snellaad inrichtingen niet geschikt zijn voor caravanners is net als smalle weggetjes en scherpe bochten niet de schuld van caravanners maar iets waar de caravanners wel rekening mee moeten houden.
RazendeRichard zegt
Een caravan is een heel mooi ding om mee op vakantie te gaan. Ik heb er zelf ook jaren van genoten. Sinds ik ben overgestapt op een EV, behoren caravanvakanties helaas tot het verleden. Een EV is voor vrijwel iedereen beter dan een ICE, behalve voor caravanliefhebbers.
audirs3 zegt
Eens, maar beetje geduld. De iX3 en EX60 laten zien dat het prima te doen is, zelfs al halveer je de actieradius. Je rijdt ook niet zo snel, 100 km/h. Dus elke drie uur een kwartiertje laden is prima te doen lijkt me.
leefvrij zegt
Je kan ook een auto huren voor de vakantie…
audirs3 zegt
Tesla heeft het verkeerde voorbeeld gesteld wat mij betreft, achteruit inparkeren is natuurlijk niet te doen met een caravan. Ook Ionity heeft dit helaas gekopieerd. Gelukkig heeft Fastned het wel begrepen. Hopelijk komen er veel meer van dit soort laadpleinen, met dezelfde opzet als een benzine station
minimoke1984 zegt
In Tesla app kun je zelfs aangeven dat je laad locaties wilt specifiek voor caravan. Is dus al achterhaald wat je roept hier. Vroeger was Tesla ook voor Tesla (en daar gooide je vroeger ook geen aanhanger/caravan achter)…Nu gebeurt dat (sporadisch gelukkig) wel en kun je Teslas ook met trekhaak krijgen..