Caravanbezitters hebben nog steeds geen trek in een EV

En dat is niet zo gek.

Als je een beetje woon-werkverkeer rijdt in Nederland is dat prima te doen met een EV. Je hoeft niet te mekkeren over actieradius en dat soort zaken. Als je op pad gaat met een caravan wordt het een ander verhaal. Daarom is het niet verrassend dat caravanbezitters de EV nog steeds links laten liggen.

EV als trekauto?

Campingspecialist ACSI heeft uitgezocht hoe het zit met het animo voor EV’s onder caravaneigenaren. Dat blijkt nog altijd laag te zijn: slechts 1,8% van de caravanbezitters gebruikt een EV als trekauto. Terwijl 7,5% van de auto’s in Nederland inmiddels een EV is. Nog steeds vrij weinig trouwens, maar dat geheel terzijde.

Het aantal mensen dat een sleurhut achter een EV hangt stijgt wel. Eind 2024 lag het percentage namelijk nog op 1,1%. Met hybrides hebben de caravanbezitters minder moeite: 29% van hen heeft een hybride trekauto. Op zich niet onlogisch. Een plug-in hybride heeft lekker veel trekkracht en als de accu leeg is, ben je niet meteen gestrand.

Gehannes bij snelladers

Een van de redenen dat caravanbezitters geen zin hebben in een EV is het gehannes met het snelladen. Bij veel snelladers moet je de caravan loskoppelen om te kunnen laden. Dat is verdraaid onhandig. Vervolgens moet er ook nog plek zijn om de caravan te parkeren.

Er was een tijd dat je überhaupt geen fatsoenlijke caravan kon trekken met een EV, maar dat is inmiddels verleden tijd. De nieuwe iX3 kan bijvoorbeeld 2.000 kg trekken. Met 805 kilometer WLTP hou je ook nog wat over qua actieradius én je kunt met 400 kW weer rap bijladen.

Er zijn dus wel geschikte auto’s, maar de infrastructuur laat nog te wensen over. De baas van ACSI roept daarom op tot actie. Volgens hem moeten de uitbaters van laadstations ook rekening houden met caravanbezitters. Op locaties langs de Franse snelwegen zou dat zeker geen gek idee zijn.

We hebben zelf ook al eens caravan gereden met een EV, hoe dat afliep kun je hieronder bekijken: