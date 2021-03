BMW gaat gewoon door met verbrandingsmotoren - Autoblog.nl

Audi heeft een punt gezet achter de ontwikkeling van nieuwe verbrandingsmotoren, maar BMW kiest voorlopig een andere strategie.

Het zijn roerige tijden voor de auto-industrie. De berichten van automerken die in jaar x alleen maar elektrisch zijn en landen die over x jaar de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren verbieden buitelen over elkaar heen. Ook de traditionele Duitse fabrikanten gaan hier in mee. Toch kiezen de Grote Drie niet allemaal dezelfde strategie.

Eerder deze week liet de CEO van Audi weten dat ze geen nieuwe verbrandingsmotoren meer gaan ontwikkelen. De huidige verbrandingsmotoren worden geschikt gemaakt om aan de Euro 7-norm te voldoen, maar daar laat Audi het bij. In zo’n tien á vijftien jaar (waarschijnlijk eerder vijftien) moet de verbrandingsmotor uitgefaseerd zijn bij het merk met de vier ringen.

Aan de ene kant is dit een grote stap voor Audi, aan de andere kant lijkt zo’n beslissing vooral een kwestie van tijd te zijn. Aartsrivaal BMW vindt echter nog niet dat die tijd gekomen is. CEO Oliver Zipse zegt dat het merk geen plannen heeft om te stoppen met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren. Volgens het BMW-opperhoofd zal er nog jarenlang genoeg vraag naar zijn.

BMW CEO Oliver Zipse says #BMW has no plans to stop developing internal combustion engines because demand for ICE vehicles will remain robust for many years to come. — Phil LeBeau (@Lebeaucarnews) March 17, 2021

Het probleem is daarbij wel dat het niet alleen een kwestie van vraag is. Wet- en regelgeving zijn ook van grote invloed. Maar dat zal Oliver Zipse ongetwijfeld beter weten dan wij.

Uiteraard betekent dit niet dat BMW de EV-markt laat voor wat het is. Het merk had een mooie voorsprong op kunnen bouwen als ze het i-programma meteen door hadden gezet na de i3 en i8, maar dat lag een tijdje grotendeels stil. Nu zijn zet BMW natuurlijk alles op alles om het i-programma weer op stoom te brengen. Deze week nog maakte we kennis met de i4 en kregen we de specificaties van de vorig jaar onthulde iX.

Toch zet BMW niet al haar geld in op de ontwikkeling van elektrische auto’s, want ze blijven dus ook nog verbrandingsmotoren ontwikkelen. De keuze is uiteindelijk aan de klant. Zoals de marketingafdeling dat zo mooi noemt: Power of Choice.