Duitsland deelt boete van 12 miljoen euro aan Tesla uit - Autoblog.nl

Tesla moet in Duitsland een boete van 12 miljoen euro betalen. Het heeft, hoe ironisch ook, te maken met een milieudelict.

Duitsland sommeert Tesla een miljoenenboete te betalen omdat de Amerikaanse autofabrikant zich niet aan een afspraak heeft gehouden. Het automerk heeft zich niet aan de Duitse wet gehouden om afgedankte batterijen van auto’s terug te nemen en deze op een milieuvriendelijke wijze te recyclen. Het gaat ze 12 miljoen euro kosten.

De Duitse federale milieuagentschap heeft de aanklacht ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Of Tesla de boete ook gaat betalen is nog afwachten. Tesla is in beroep gegaan tegen de boete van Duitsland. Het automerk zegt de uitkomst van de zaak niet te kunnen voorspellen, maar verwacht dat het allemaal wel losloopt. Het zou hier gaan om een administratief misverstand, want Tesla neemt naar eigen zeggen wel batterijen terug van oude auto’s in Duitsland.

Tesla ziet de zaak dan ook met vertrouwen tegemoet. Op dit moment is de Amerikaanse autobouwer in Duitsland druk met de bouw van een Europese fabriek. De fabriek komt in de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn te liggen. Als alles volgens schema verloopt rollen de eerste Tesla’s volgend jaar juli hier van de band. (via Die Welt)