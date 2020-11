Land Rover 'Baby Defender' krijgt standaard FWD! - Autoblog.nl

Nog verdere verloedering van de Defender: een ‘Baby Defender’ wordt niet standaard geleverd met vierwielaandrijving.

De Land Rover Defender is een icoon. De naam is iets recenter, maar de auto zelf vloeide voort uit de originele Land Rover. En diens opvolgers die Series II en Series III heetten. Het recept bleef zowat ongewijzigd: een simpele en capabele offroader. Dat heeft Land Rover meer dan 70 jaar volgehouden, totdat het doek viel voor de oude Defender.

New Defender

De naam Defender prijkt echter weer voorop een Land Rover. De echte fans zijn echter niet zo te spreken over de New Defender en diens nieuwe insteek. Het is een auto die ontworpen is volgens de standaarden van 2020. Dat betekent veel complexere techniek en meer een ‘handtasjesimago’ dan ooit. Laten we wel wezen: de auto moet verkopen. Een hilarisch oude auto die alleen écht uniek is buiten de weg, gaat minder verkopen dan een iets ‘minder capabele’ offroader met meer functies voor de weg. De nieuwe Defender doet het trouwens prima in ruige omstandigheden.

Baby Defender

Land Rover zelf lijkt niet zo veel te doen met het commentaar. Sterker nog: volgens What Car? wordt de Defender-lineup uitgebreid met een ‘Baby Defender’. De grote Defender is een forse SUV, daar moet een kleine Defender onder komen. Denk aan wat de Discovery en Discovery Sport van elkaar zijn.

Des duivels

Maar wat moet een Land Rover te allen tijde hebben? Ons lijkt dat vierwielaandrijving erg belangrijk is. Dat is even een dingetje bij die Baby Defender: als het aan What Car? ligt, krijgt die standaard voorwielaandrijving! Het is niet onlogisch, gezien het feit dat ook de Evoque en Discovery Sport tegenwoordig standaard voorwielaandrijving hebben. Maar het is wel opmerkelijk dat de Defender-naam (met historie) zich hieraan moet verlenen. Hij staat gepland voor 2022 en moet in het VK de helft kosten van een ‘echte’ Defender.

De rest

Verder bespreekt What Car? nog wat auto’s die JLR er gaat uitpersen tot en met 2023: