Duitsland trekt extra blik belastinggeld open voor EV’s

Duitsland trekt een extra blik belastinggeld open om Otta Normalverbraucher in een EV te tillen.

Niet ieder land volgt ons lichtend voorbeeld om 28 miljard uit te geven voor 0,000036 graden minder opwarming van de aarde. Maar buurland Duitsland probeert tenminste een beetje met ons mee te doen. In Die Heimat regeren de Groenen dezer dagen samen met de plaatselijke VVD. Het resultaat is best voorspelbaar. Er wordt flink met de knip getrokken om de burgers een (liefst natuurlijk Duitse) EV te laten kopen. Op papier goed voor het milieu en op papier goed voor de Duitse industrie. Wat wil je nog meer.

Toch ligt de subsidie voor elektrische auto’s ook in Duitsland onder vuur. Er wordt met duizenden Euro’s (tot 9.000 Euro) per auto gesmeten en dat telt natuurlijk wel op. Daarbij kan nog altijd lang niet iedereen een EV kopen. Dus gaat er miljarden belastinggeld naar mensen die toch al niet op een houtje bijten.

De plaatselijke D66-stemmer zeg maar, die met zijn splinternieuwe groene veren pronkt bij de lokale padel-vereniging. En ondertussen in een moddervette nieuwe Duitse premiumbak rijdt. Daar is nogal wat gemor over, ook in Duitsland. Bovendien werd er, zoals bij elke subsidie, ook gesjoemeld door handige Harry’s.

Dus ging de subsidie voor dit jaar enigszins op de schop. Plug-in hybrides komen helemaal niet meer in aanmerking voor gratis geld. En vanaf 1 september komen alleen nog privépersonen in aanmerking voor de subsidie. Leasebedrijven en anderszins zakelijk ingezette auto’s moeten dan de volle mep betalen. Momenteel ligt het percentage subsidieaanvragers die particulier zijn op 48 procent.

De beperkingen ten spijt is er dit jaar alweer 1,72 miljard uitgegeven aan EV subsidies door de Duitse overheid. Dat is minder dan in voorgaande jaren, maar nog steeds meer dan verwacht. En tevens ongeveer het bedrag dat voor het hele jaar begroot is. De koek is dus eigenlijk op.

Maar niet getreurd! De Duitse overheid maakt nu namelijk 400 miljoen extra beschikbaar om ook in de rest van het jaar nog wat subsidie uit te delen. Onze in Duitsland woonachtige lezers die privé een auto kopen, kunnen dus met een gerust hart voor de Taycan gaan. En dat is dan ook weer goed nieuws voor de Nederlander die over een jaar of drie die Taycan wil overnemen. De keiharde onderhandeling over de prijs zal er ongetwijfeld makkelijker door worden…toch?