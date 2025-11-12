Deze Toyota met 326.000 km kost 40 mille op Marktplaats!

Nee, dat is geen tikfoutje.

€40.000 betalen om vervolgens tegen het dodelijk saaie dashboard van een Toyota uit 1990 aan te kijken? Jazeker, dat is de deal die we hebben gevonden op Marktplaats. Maar uiteraard hebben we het niet over een Toyota Starlet.

De auto in kwestie is een old school Toyota Land Cruiser. Of nou ja, semi-old school. Het gaat om de FJ80-generatie, die in 1989 werd geïntroduceerd. Deze bood niet alleen serieuze off-roadcapaciteiten, maar was ook relatief luxe voor die tijd.

De vraag is niet of een FJ80 Land Cruiser een zescilinder heeft, maar welke zescilinder. De auto was leverbaar met een 4,0 liter benzine, 4,5 liter benzine en 4,2 liter diesel, alleemaal zes-in-lijnmotoren. In dit geval gaat het om de 4,0 liter, die 155 pk en 290 Nm produceert.

Dit exemplaar komt uit Californië (de kentekens zitten er nog bij) en staat sinds 2022 op Nederlands kenteken. Je zou het niet zeggen als je de foto’s bekijkt, maar deze auto heeft al 202.594 miles gelopen. Dat komt neer op 326.043 kilometer. Net ingereden dus.

Bij een Land Cruiser is een hoge kilometerstand niet zo belangrijk, maar je hoopt toch op een iets gunstiger prijskaartje. Dat valt tegen: de auto wordt op Marktplaats aangeboden voor €39.900. Dat is een hoop geld, maar goed, dan heb je wel een onverwoestbare auto.