“Voor de afschrijving van deze S-Klasse kun je een nieuwe E-Klasse kopen”.

Terwijl er nog maar 9.098 kilometer op de klok staat. Pijnlijk…
We hebben het vaak over de afschrijving van dure EV’s, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat héél veel dikke bakken afschrijven als een baksteen. Auto’s als een S63 AMG zijn van oudsher afschrijvingskanonnen. Dat is bij de huidige generatie niet anders.
Dure kilometers
We hebben op Marktplaats een exemplaar gevonden met nog maar 9.098 kilometer op de teller. Net ingereden dus. Toch is de prijs al flink gekelderd. De eerste eigenaar heeft deze auto nieuw in Nederland gekocht voor €309.916. De auto wordt nu aangeboden voor… €229.950. Een snelle rekensom leert dat er bijna €80.000 is afgeschreven. Dat waren 9.098 dure kilometers.
Nu was deze S-Klasse nieuw ook wel érg duur. Dat zit ‘m voor een deel in de opties: er zit meer dan €50.000 extra’s op deze auto. Maar ook qua vanafprijs was de S63 E Performance gewoon schreeuwend duur. Terwijl het nota bene een plug-in hybride is.
Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn heb je wel meer vermogen dan ooit. Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 802 pk en het koppel komt uit op 1.430 (!) Nm. Ondanks dit alles is de topsnelheid nog steeds begrensd op 250 km/u.
Originele kleur
Bij het zien van een matgouden S-Klasse denk je misschien aan een wrap, maar nee: deze kleur is gewoon origineel. Het gaat om Kalahari Gold Magno, een Designo-kleur. Tevens is de auto voorzien van Designo-hemelbekleding en -vloermatten. Verder is het interieur niet heel spannend uitgevoerd: alles is gewoon zwart.
Enfin, je hebt dus een zo goed als nieuwe Mercedes-AMG S63 E Performance met €80.000 korting. Het slechte nieuws is: de grootste afschrijving moet nog komen. Dit was nog maar het begin.
Reacties
petroldrinker zegt
Erm, hij zal hem nog lager verkocht hebben, de verkopende garage moet ook marge maken immers.
autodrome zegt
Wie koopt tegenwoordig nog een auto nieuw?
007 zegt
Ja, en wie betaalt er €309K? Lijkt me sterk dat er ooit iemand de “listprice’ betaalt voor een auto in segment.
RUBERG zegt
Waarschijnlijk degenen die ervoor zorgen dat er gebruikt aanbod is?
mashell zegt
Leasemaatschappijen… Bejaarden en natuurlijk mensen die geld willen witwassen. Je mag zelf bedenken welke van deze categorieën een S63 AMG kiest…
cdlop01 zegt
0,0 uitstraling, matte lak, ook een afknapper. De S klasse mist gewoon de grandeur van weleer. Verkopen ook historisch laag.
Jetlag zegt
“Voor de afschrijving van deze S-Klasse kun je een nieuwe E-Klasse kopen”.
Ik snap wat er bedoeld wordt, maar de kop klopt niet. (Je kunt nl niets van/voor/met afschrijvingen kopen)
Als dat het geval zou zijn, zou iedereen een S-klasse (moeten) kopen en daarna voor de afschrijving een nieuwe E-klasse erbij kopen,..
“Voor het afgeschreven bedrag van deze S-Klasse had je een nieuwe E-Klasse kunnen kopen” klopt dan weer wel… ;-)
machielvdd zegt
Te lang ;)
potver7 zegt
Auto is twee jaar oud, heeft in die tijd al twee eigenaren versleten en nog geen 10000 km gereden, en dan staat er ook nog een terugroepactie open…
Je zou bijna zeggen dat er iets mis is met het ding.