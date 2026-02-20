“Voor de afschrijving van deze S-Klasse kun je een nieuwe E-Klasse kopen”.

Terwijl er nog maar 9.098 kilometer op de klok staat. Pijnlijk…

We hebben het vaak over de afschrijving van dure EV’s, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat héél veel dikke bakken afschrijven als een baksteen. Auto’s als een S63 AMG zijn van oudsher afschrijvingskanonnen. Dat is bij de huidige generatie niet anders.

Dure kilometers

We hebben op Marktplaats een exemplaar gevonden met nog maar 9.098 kilometer op de teller. Net ingereden dus. Toch is de prijs al flink gekelderd. De eerste eigenaar heeft deze auto nieuw in Nederland gekocht voor €309.916. De auto wordt nu aangeboden voor… €229.950. Een snelle rekensom leert dat er bijna €80.000 is afgeschreven. Dat waren 9.098 dure kilometers.

Nu was deze S-Klasse nieuw ook wel érg duur. Dat zit ‘m voor een deel in de opties: er zit meer dan €50.000 extra’s op deze auto. Maar ook qua vanafprijs was de S63 E Performance gewoon schreeuwend duur. Terwijl het nota bene een plug-in hybride is.

Dankzij de plug-in hybride aandrijflijn heb je wel meer vermogen dan ooit. Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 802 pk en het koppel komt uit op 1.430 (!) Nm. Ondanks dit alles is de topsnelheid nog steeds begrensd op 250 km/u.

Originele kleur

Bij het zien van een matgouden S-Klasse denk je misschien aan een wrap, maar nee: deze kleur is gewoon origineel. Het gaat om Kalahari Gold Magno, een Designo-kleur. Tevens is de auto voorzien van Designo-hemelbekleding en -vloermatten. Verder is het interieur niet heel spannend uitgevoerd: alles is gewoon zwart.

Enfin, je hebt dus een zo goed als nieuwe Mercedes-AMG S63 E Performance met €80.000 korting. Het slechte nieuws is: de grootste afschrijving moet nog komen. Dit was nog maar het begin.