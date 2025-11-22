Dit is de gekste Mercedes van Marktplaats

Je valt in ieder geval op.

De X-Klasse is sowieso een vreemde eend in de Mercedes-bijt. Het is namelijk een omgekatte Nissan Navara, als je dat nog niet wist. Het is dus geen echte Mercedes. Toch staat er nu een exemplaar op Marktplaats te koop voor meer dan een ton.

De reden voor deze vraagprijs is in één oogopslag duidelijk. Deze auto is zwaarder verbouwd dan Marijke Helwegen. De meest opvallende ingreep is natuurlijk de extra as. Deze X-Klasse is omgebouwd tot een zeswieler á la de Mercedes G63 6×6.

Er heeft al eerder een dergelijke X-Klasse 6×6 op Marktplaats gestaan, maar bij deze auto zijn ze nog een stapje verder gegaan. De pick-up is ook voorzien van een complete widebody, een hoodscoop, een rij LED-lampen op het dak en zelfs een spoiler op de achterklep. Om het af te maken staat de auto op extreem foute velgen.

Aan het interieur is ook nog wat gedaan. We zien hier felrode bekleding en sportief ogende stoelen. Op de hoofdsteunen staat Final Edition, maar het is ons niet duidelijk uit welke Final Edition deze komen. Een X-Klasse Final Edition is er in ieder geval nooit geweest. Mercedes heeft dit model logischerwijs met stille trom laten vertrekken.

Ook al heeft de X-Klasse geen zuiver Mercedes-DNA, de motor is wel een echt Mercedes-blok. Het gaat om de OM642 3,0 liter V6, die we onder meer kennen uit de E-Klasse diesels. In de X-Klasse levert deze motor 258 pk en 550 Nm aan koppel.

Met deze bedrijfswagen zul je in ieder geval een hoop bekijks trekken. Als je dat wel leuk vindt dan kun je terecht op Marktplaats. Voor ondernemers is deze auto te koop voor €109.500, maar dat is dus ex. btw. Inclusief btw kom je uit op een prijs van €132.495. Da’s een hele dure Nissan…