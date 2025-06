Deze B-Klasse op Marktplaats heeft een ruig verleden

Deze is niet van een oud vrouwtje geweest.

De gemiddelde Mercedes B-Klasse heeft niet zo’n ruig leven, als we het koperspubliek een beetje inschatten. Er zijn echter B-Klasses waar wel behoorlijk wild mee gereden is. We hebben het natuurlijk over de auto’s van onze beste vriend, de politie.

Op Marktplaats vonden we een spierwitte B-Klasse diesel, met lelijke wieldoppen en sidebars. Dat kan maar één ding betekenen: die is van de politie geweest. In de advertentie wordt bevestigd dat het inderdaad een ex-politieauto betreft, ook al is dat niet direct een verkoopargument.

Het gaat om de B 220d, met 177 pk. Dat is gewoon het standaard vermogen, de B-Klasses hebben geen motorische aanpassingen. Je mag er vanuit gaan dat de politieauto’s goed onderhouden zijn, maar je weet ook dat ze flink mishandeld zijn. Denk aan vol gas wegrijden met een koude motor en wellicht een botsinkje hier en daar.

Bij deze specifieke auto weten we zeker dat ‘ie een ruig verleden heeft gehad. In 2020 belandde deze B-Klasse in een greppel, na een wilde achtervolging van een Duitse E-Klasse. Gelukkig leek de schade beperkt. Er is nu in ieder geval niks meer van te zien.

De auto begon zijn leven als politieauto in 2019 en werd in 2024 voor zijn diensten bedankt. Op dit moment staat er 263.739 kilometer op de teller, maar dat is natuurlijk niks voor een Mercedes diesel. Deze auto is nu dus bezig aan zijn tweede leven als burgerauto. Als je interesse hebt: hij wordt op Marktplaats aangeboden voor €6.250.