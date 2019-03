Durf jij? De goedkoopste BMW M6 van Nederland

Voor de liefhebber.

Je moet je portemonnee haten om zonder te kijken zomaar een BMW M product te kopen. Als een M GmbH auto voor een té mooie prijs wordt aangeboden, dan heb je al gauw de neiging om eromheen te lopen. Het hoeft echter niet zo te zijn natuurlijk.

In de categorie ‘goedkoop’ troffen we deze M6 aan voor een bedrag van 21.950 euro. Voor dat geld heb je een BMW M6 uit 2006, met de dikke 507 pk V10, gekoppeld aan een SMG-automaat met zeven versnellingen. De coupé is niet helemaal standaard meer. Er zit een andere voorbumper op, de standaard lichtmetalen velgen zijn vervangen voor 21-inch jetsers en achter prijkt een Hamann-badge.

De dorstige tiencilinder heeft ruim 154.000 kilometer gelopen. Gooi er 10 mille tegenaan en wellicht kun je de M6 in ere herstellen. Je bent overigens niet de tweede of derde die op de stoel zal gaan plaatsnemen. Uit RDW-data blijkt dat de M6 minstens acht keer van privé eigenaar is gewisseld.

De periode 2020-2030 zal dé overgang naar elektrisch rijden betekenen. Als er ooit een moment is om nog te kunnen genieten van een atmosferische acht, tien of twaalfcilinder dan is nu de tijd. Wie het aandurft kan de advertentie hier bekijken.