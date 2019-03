Dit is de meest aparte ‘Lamborghini Aventador’ ooit

Het blijft een apart volkje, die motorrijders.

Ik hou van Lamborghini’s, maar ik ben gek op motorrijden. Dat moeten de woorden geweest zijn van een klant tegenover Boss Hoss Cycles Germany. Say no more, was de reactie van het bedrijf. En zo geschiedde.

Waar we naar kijken is een custom creatie van het bedrijf op basis van een Boss Hoss. Een V12 werd wat lastig, maar deze driewieler beschikt over een heuse achtcilinder. Het betreft hier een 6.2 liter V8 met 445 pk en dik 600 Nm koppel. Zoals je wellicht kon raden gaat het hier om een Chevy-blok. De achterkant is een replica op een Aventador, misschien dat je boodschappen onder de ‘motorkap’ kunt plaatsen?

Het resultaat is niet eens zo gek, althans als je er zo op de foto’s naar kijkt. De verhoudingen zijn misschien raar maar wie dat ziet op een vrijdagmiddag na vijven heeft niet genoeg bier gedronken. De grote vraag is of het ook nog een beetje leuk stuurt. Wat zou de draaicirkel zijn van het bijzondere gevaarte?