Elon Musk: “Tesla-rijders lijken niet naar mij te luisteren”

Tesla-rijders negeren en masse het advies wat Elon Musk hen geeft, aldus de grote baas zelf.

Er wordt wel eens gezegd dat Tesla een soort religie is met Elon Musk als leider. Dat de magie van Tesla een geloof is, ofzo. Volgens de grote leider zelf is het gros van de Tesla-rijders echter niet dagelijks op een matje richting Mekka aan het bidden om Elon Musk te eren.

FSD

Dat concludeert Musk wanneer het gaat om de bètaversie van FSD: Full Self Driving. Dat is de doorontwikkeling van Autopilot en datgene wat Tesla’s autonome technologie laat zien. Officieel is FSD dus nog niet op de markt: je kunt elke nieuwe Tesla met voorbereiding voor FSD bestellen, maar krijgt het pas wanneer het uit bèta is. Gebruikers kunnen echter zich aanmelden voor de bèta, maar dan wordt wel eerst je rijstijl geanalyseerd en moet je bewijzen dat je geen brokkenpiloot bent. Genoeg bestuurders wisten zichzelf echter in de bèta van FSD te rijden en zijn nu volop aan het testen.

Geheimhouding

Het idee was wel om de Tesla-rijders met de FSD bèta een geheimhoudingsverklaring (NDA) te tekenen. Daarin zou staan dat ervaringen niet naar de media mocht en delen op sociale media ‘slim’ moet gebeuren.

[…] share on social media responsibly and selectively … consider sharing fewer videos, and only the ones that you think are interesting or worthy of being shared […] De NDA voor Full Self Driving, via Vice

Elon Musk: “Tesla-rijders luisteren niet”

Elon Musk zegt dat de meeste Tesla-rijders met de bèta van FSD niet naar hem of dit advies luisteren. “They’ll just ignore it anyway”. Musk zegt dat het nut van die NDA ongeveer nul is momenteel. Die NDA was bedoeld om te voorkomen wat er nu wel gebeurt: er worden bugs gedeeld in FSD waar de auto een verkeerde beslissing maakt. Dat is het doel van de bèta: dat soort bugs juist delen met Tesla zodat ze het kunnen fixen. In plaats van je TikTok-volgers er blij mee maken.

Elon Musk sprak dus uit dat Tesla-rijders dit veelal lijkt te negeren. Een duidelijke emotie daarover wordt niet duidelijk, maar het lijkt zo klaar als een klontje dat die NDA wel ergens voor bedoeld was. (via Business Insider)