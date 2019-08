Klaagmeneren torpederen Dutch GP op Zandvoort

En het erge is: ze hebben best een kans van slagen.

Na 35 jaar weer een Nederlandse Grand Prix op de kalender, het klinkt bijna te mooi om waar te zijn in ons land waar de auto en de petrolhead meestal toch juist gepest worden. We durven het dan ook eigenlijk nog niet helemaal te geloven, totdat het hele veld op de startgrid staat. Vooral niet na de berichtgeving van BNR vandaag. De radiozender is eens in de beslommeringen rondom het aanpassen van het circuit gedoken en de bevindingen zijn niet geruststellend.

Zoals we allemaal weten, zijn er op en rondom het circuit wat verbouwingen nodig om met goed fatsoen een F1 race te hosten. Mensen die ooit een Noord/Zuidlijn hebben aangelegd, weten dat je dat in het drukbevolkte en overgereguleerde Nederland nooit zomaar voor elkaar krijgt. Op je pad vind je meestal obstakels als tegengestelde belangen, wetten, rechtszaken en/of onverbeterlijke klaagmeneren (m/v).

Zandvoort heeft met alle bovenstaande te maken, zo lijkt het. Momenteel is de stand van zaken dat er nog steeds geen vergunningsaanvragen ingediend zijn om het circuit aan te passen, zo bevestigen de organisatie van de Dutch GP en de gemeente Zandvoort aan BNR. Sowieso gaat het nog minimaal drie maanden duren tot er aanpassingen aan het circuit gedaan kunnen worden. Hoewel sommige evenementen als de Junkyard Race ‘naar voren gehaald’ worden, is Zandvoort tot begin november immers gewoon afgehuurd voor allerlei evenementen.

Een aantal belangengroepen verkneukelen zich al in het licht van deze krappe planning. Stichting Rust aan de Kust heeft reeds aangegeven dat het sowieso bezwaar gaat maken tegen een vergunningsaanvraag van Circuit Zandvoort om de boel hier en daar om te spitten. Eerder kreeg de stichting het niet voor elkaar de door hun gewenste spreiding van ‘geluidsdagen’ te bewerkstelligen, dus nu zijn ze erop gebrand de hele Grand Prix maar tegen te houden, aldus voorzitter Karel van Broekhoven:

Nu zijn wij wel van plan van te zeggen: nou dan gaan wij de formule 1 maar tegenhouden.

Marcel Soppe, advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht, denkt dat Rust aan de Kust best kans van slagen heeft. Zandvoort ligt namelijk midden in ‘natura 2000’ gebied, een beschermd natuurgebied. Het is bijna onmogelijk om daar iets te doen zonder het natuurgebied aan te tasten, zo stelt Rust aan de Kust. Ook als een extra ontsluitingsweg nodig is, kan dat bij de Raad van State op tegenstand gaan rekenen. Bovendien ligt er nog een ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. De bevoegde gezagen voor de natuurvergunningen hebben onderling afgesproken dat er geen vergunningen worden verleend zolang er nog geen oplossing is voor de ‘stikstofproblematiek’.

Klinkt allemaal vervelend en serieus voor Prins Bernhard en de zijnen. Wat denk jij, gaan een paar klaagmeneren die in de omgeving zijn komen wonen lang nadat het circuit er was hun zin krijgen, of komt het toch nog allemaal goed?