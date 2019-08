Tesla heeft ons wederom keihard voorgelogen

De neus van Elon Musk bestrijkt inmiddels meerdere continenten.

Elon Musk heeft misschien wat problemen met de manier waarop Donald Trump omgaat met het milieu, maar als het aankomt op het beoordelen van hun eigen prestaties hebben de twee miljardairs de nodige overeenkomsten. Onlangs schreven we al dat Tesla niet helemaal eerlijk is over verkoopcijfers van de Model 3, maar naar nu blijkt is dat niet het enige waar het merk een beetje over jokkebrokt.

Dankzij de website Plainsite weten we namelijk inmiddels dat de National Highway and Traffic Association (NHTSA) Tesla en Musk persoonlijk meermaals heeft opgedragen te kappen met ‘valse advertenties’. Het gaat om het feit dat Tesla de Model 3 omschrijft als de auto waarbij inzittenden de kleinste kans hebben een verwonding op te lopen. Dit leidt het merk af uit de veiligheidstesten van de NHTSA, die de auto voor botsveiligheid daadwerkelijk beoordeeld heeft met vijf sterren.

Volgens de NHTSA echter, volgt daar allerminst uit dat de Model 3 inzittenden inderdaad minder kans hebben gewond te raken dan in andere auto’s. Dat Tesla de testresultaten op deze manier ‘misbruikt’, valt dan ook verkeerd bij de overheidsorganisatie, die ervoor wil waken dat hun testresultaten voor kopers eenduidig zijn en niet verdraaid worden. Daarom hebben ze een zogeheten Cease and Desist gestuurd, opvallend genoeg direct geadresseerd aan Elon himself, waarin staat ‘oké kappen nou. Nee serieus, het is nu niet meer grappig’.

Eerder speelde Tesla ook al fast and loose met de harde feiten, toen het claimde dat de Model S (rijtest) een rating van 5,4 sterren had gekregen voor veiligheid bij de NHTSA. Net als de EuroNCAP rating worden er echter nooit meer dan vijf sterren gegeven…

Resteert nog jouw oordeel. Wie is er hier de sneuneus? Tesla, omdat deze manier van marketing onprofessioneel is en je doet afvragen waar ze nog meer over liegebeesten? Of toch de NHTSA, omdat ze niet zo moeilijk moeten doen over deze ondeugende transgressies?