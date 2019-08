Deze Mustang kost in Duitsland óók een ton

Ook daar kunnen Mustangs duur zijn.

Open deur: auto’s zijn duur in Nederland. Auto’s die een hoop uitstoten zijn eigenlijk onbetaalbaar. En als je het kunt betalen, is het de kwestie of je het wil betalen. Helemaal als je kijkt wat auto’s over de grens kosten. Je gaat je er bijna voor schamen om elke maand trouw je subsidies te innen.

Het beste voorbeeld is natuurlijk de Ford Mustang. Omdat deze een relatief ouderwetse motor heeft met een relatief hoge CO2-uitstoot, is het bedrag aan te betalen BPM hoger dan wat Ford Nederland zelf kan gaan incasseren. De Mustang met V8 lijkt dus voornamelijk voor de sier op de prijslijsten te staan. Bijna niemand gaat meer dan een ton betalen voor een Mustang.

Wellicht de Mustang die je op de foto’s aantreft. Het is het laatste project van Wolf Racing. Het resultaat heet de ‘One of 7’, waarmee wij het vermoeden hebben dat er 7 van gebouwd gaan worden. De auto is een uitstekende mix tussen Amerikaanse branie en Duitse gründlichkeit.

De 5 liter grote V8 is voorzien van een Edelbrock-supercharger. Dankzij de toevoeging van deze mechanische compressor bedraagt het vermogen nu maar liefst 735 pk. Het koppel is zo mogelijk nog indrukwekkender, want er staat maar liefst een gargantueske 880 Nm te wachten. Volgens Wolf Racing sprint de Mustang 1 of 7 nu in 4 seconden naar de 100 km/u. Het maakt niet uit of je de handbak of automaat hebt. Waarschijnlijk is het managen van de wielspin het meest essentieel.

Zoals sommige Amerikaanse bedrijven nog wel eens doen, heeft Wolf Racing het daar niet bij gelaten. De auto is voorzien van nieuwe dempers en veren, waardoor de auto 30 mm dichter op de grond staat. De Mustang van Wolf Racing staat op enorme 21″ velgen. Bizar dat dat tegenwoordig gewoon ‘een velgmaat’ is. In Marknesse maken ze er rotondes van. Verder krijgt de Mustang de broodnodige koolstofvezel-frutsels. De prijs van dit alles is natuurlijk niet mals. De Duitse firma wenst er graag 95 mille in euro’s voor te ontvangen. Een nadeeltje: dan staan er nog géén gele platen op.

Meer zien? Check deze video met Wouter en de Wolf Racing Focus RS met die schitterende vijfcilinder!