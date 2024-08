Duurste Civic Type R FK8 is ook de goedkoopste

De bijzondere Honda Civic Type R FK8 als occasion is nog steeds vrij duur. En goedkoop.

De FK8-generatie van de Honda Civic Type R (de voorlaatste) is misschien wel de meest bijzondere van de reeks. Niet eens vanwege zijn iconische status of iets dergelijks, nee, gewoon oprecht bijzonder. De standaard Civic was al een heftig ding en de FK8 was met zijn extra grote spoiler en splitters en gekke dingetjes op zijn minst controversieel. Sommige mensen redeneren dat hot hatches bij uitstek zo lekker gek mogen doen, anderen vinden het maar een gek overdesigned apparaat.

Duurste en goedkoopste Civic FK8

Wij vinden deze Honda Civic Type R FK8 op Marktplaats. Hoe toevallig: dat is de duurste die we kunnen vinden. Ook al is dat niet heel toevallig, want het is ook de goedkoopste. Ja, het is de enige.

Een Civic Type R wil je eigenlijk in Championship White, maar dit zwarte kleurtje helpt dan weer met het ietwat verbloemen van de drukke designdetails. Net als elke FK8 krijg je allerlei rode details in de Type R-stijl. De badge, het Type R-logootje, een lijntje op de splitters en rondom de velgen. Oh ja, en knalrode stoelen.

Racer

Het totaalpakket is wat we kennen van de FK8. Het voelt allemaal wel lekker heftig aan, bijna als een soort raceauto. Dikke kuipstoelen, dik spoilerwerk en natuurlijk die motor. De K20C1 viercilinder met 320 pk was een bijzondere motor voor de Civic. Uiteraard met handbak.

Kopen

De Honda Civic Type R FK8 is op zijn minst een bijzondere keuze geweest in zijn tijd. Of je ervan houdt of niet moet je zelf weten. We vinden de duurste en goedkoopste Civic FK8 wel nog ietwat aan de prijs: dit exemplaar uit 2018 met 43.871 km op de klok moet nog 42.950 euro opleveren. Nieuw kostte die namelijk 57.790 euro, al is het een import. In Nederland mocht je namelijk voor niet minder dan 63.500 euro in een Type R GT stappen.

Durf jij het aan? Dan kan je terecht op de advertentie op Marktplaats voor de duurste Honda Civic Type R.