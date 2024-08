Deze Lexus IS op Marktplaats doet zich jonger voor dan hij is

Officieel bewijs dat Lexus nu premium is. Deze oude Lexus IS op Marktplaats werd namelijk een nieuwere look aangemeten.

Leeftijd, het blijft een raar fenomeen. Als je jong bent kan je vaak niet wachten totdat je ouder wordt. En als je dan ouder bent, wil je juist meestal weer jong zijn. Dezer dagen wordt het ook steeds meer een fluïde begrip. Als je de mazzel hebt een relatief gezonde basis te hebben, vervagen de grenzen een beetje. Als 20-jarige kan je leven als een 50-jarige oude bok. Maar vice versa is ook mogelijk. Althans, dat is wat @wouter ons altijd vertelt op de redactie.

Omdat auto’s ook net mensen zijn, of tenminste een afspiegeling van mensen, zien we het begrip ‘facelift’ daar ook terugkomen. Het is een essentieel onderdeel van de levenscyclus van een auto. In de moderne tijd gaat een model doorgaans een jaar of 7 mee. Daar hoort dan na 4 jaar vrijwel standaard een liftje bij. Meer recent zien we dat modellen weer langer meegaan. Zo heeft de huidige Panamera bijvoorbeeld al zijn tweede ingrijpende verbouwing achter de rug.

Hoewel Jeff Bezos en co er hard mee bezig zijn om ons zichzelf onsterfelijk te maken, is het zo ver momenteel nog niet. De tijd wacht op niemand en uiteindelijk wordt het voor iedereen potsierlijk om net te doen alsof dat wel zo is. Zelfs voor Brad Pitt, die als 60-jarige nog F1 coureur denkt te kunnen worden. Het is een precaire balans. Aan de ene kant, moet je ‘niet opgeven’. Aan de andere kant, is niemand ooit beter geworden van aan een dood paard trekken.

In geval van de Lexus die we dankzij een tip tegenkwamen op Marktplaats, moeten we toch vooral aan het laatste denken. Het is een IS250 uit 2008 met ruim 260.000 kilometer op de klok. En ja, dat is ‘net ingereden’ voor een Lexus. Maar deze Spindle Grille hoort er natuurlijk niet op. En die modernwetse achterlichten ook niet.

De verkoper spreekt van ‘een unieke IS’ en dat is het. Het hoe en waarom van de ombouw blijft echter onbesproken. Het kan natuurlijk zijn dat de eigenaar dit gewoon heel graag wilde. Maar het kan ook zijn dat er een andere reden aan ten grondslag liggen dat er wat plaatwerkdelen vervangen zijn.

Naast het moderne plaatwerk is er ook een F-sport stuur, luchtinlaat en F-sport uitlaat gemonteerd. De rest van het interieur is echter, zoals meestal in dit soort gevallen, herkenbaar als het vorige model. Dat is bij mensen immers ook zo; je kan de kop wat strakker laten trekken, maar je levert heeft net zoveel whiskey en bitterballen achter de kiezen als voorheen. De vraagprijs bedraagt een kleine 11K. Koop dan?