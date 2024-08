Uitslag Formule 1 Nederland 2024: Verstappen vier uit vier?

Wint Max Verstappen vandaag ook zijn vierde race in Zandvoort? We zien het in de Grand Prix van Nederland editie 2024!

Na een spannende kwalificatie gisteren is een ding helder: de McLaren is momenteel een tikje sneller dan de Red Bull. Dat was al zo voor de zomerstop en is nu nog steeds zo. Dus dat belooft nog wat voor de rest van het seizoen. Het kan allemaal nog een stuk spannender worden dan we dachten toen Verstappen de ene zege na de andere aan elkaar reeg in het begin van het seizoen.

Norris moet dan wel beginnen om pole positions ook om te zetten in de overwinningen. NOR heeft de starts nog niet onder controle. Onder andere Max heeft daar al een aantal keer van geprofiteerd. Met de Nederlander op P2, heeft hij daarop vandaag ook weer de beste kansen. Gaat max voor de vierde op vier voor eigen publiek?

Spoiler alert: Hier eerst de volledige uitslag, hieronder een puntig verslag van de race

Start

Norris komt wéér matig van zijn plek en wordt direct, dik, voorbij gereden door Verstappen. Ook Piastri verliest een plekje aan Russell. Leclerc wint juist een positie ten opzichte van Perez, die terugvalt naar P6.

De Astons blijken vervolgens in de race niet zo snel te zijn als gisteren in de kwali. Zij vallen terug terwijl Sainz een paar plekken goedmaakt. Ferrari is momenteel het vierde snelste team. Toch snijdt de Spanjaard makkelijker door de boter dan de eveneens buiten de top-10 gestarte Hamilton. Gasly, vorig jaar nog derde in Zandvoort, houdt voorlopig stand voor de Astons.

Bij het ingaan van ronde 14, meldt Norris zich weer in de DRS-range van Verstappen op het rechte stuk. Ze hebben dan vier seconden voorsprong op Russell, die een tweede groepje aanvoert dat reikt tot Perez op P6. Sainz rijdt daar weer vier seconden achter.

Ingaan ronde 18 pakt Norris dan de eerste plek af van Verstappen. Die blijft daarna echter op het vinkentouw zitten, geholpen door DRS. Het duurt tot het ingaan van ronde 21 dat VER uit de DRS-range valt van NOR. Piastri ondertussen ziet zijn race een beetje kapot gaan achter Russell. De Mercedes-man heeft nu vijf seconden achterstand, maar de Ozzie maakt geen aanstalten hem voorbij te steken. Sterker nog, Leclerc is bezig om de tweede McLaren op te vreten.

Mid Race

Hamilton is dan de eerste van de top-4 teams die een pitstop maakt. Leclerc volgt om een undercut te proberen ten opzichte van Piastri en potentieel Russell. Ferrari zou hier ook redelijk goed moeten zijn. De Monegask komt echter vlak achter Alonso weer de baan op. Dat is niet ideaal.

Toch zien we dat LEC het voordeel pakt ten opzichte van Russell als die laatste een ronde later stopt. Piastri wordt nu verteld dat hij schone lucht voor de neus heeft en kan gaan jagen op Max en een verlengde eerste stint.

Max Emilian komt binnen aan het eind van ronde 27 en Norris covert een ronde later. De Brit was zoveel sneller in het tweede deel van de eerste stint dat het nooit spannend is. Hij komt vijf seconden voor Max weer de baan op. Piastri, Perez en Sainz rijden nog voor Norris, maar zij moeten natuurlijk nog stoppen. Perez doet dat ook meteen en heeft een trage stop. Hij valt terug naar P9. Hij houdt net de plek vast voor Sainz als die ook stopt.

Als laatste van de toppers komt Piastri dan binnen. Hij is op dat moment bijna bijgehaald door zijn teammaat, die toch een stuk meer pace lijkt te hebben in deze race. PIA komt terug op P5 achter NOR, VER, LEC en RUS. Eigenlijk zou McLaren een 1-2 moeten scoren met deze pace, maar daarvoor zal PIA dus aan de bak moeten.

PIA gaat dan RUS voorbij, terwijl iedereen aan Magnussen voorbij gaat. Even later is Sainz klaar met Perez en gaat hij de Mexicaan voorbij. De pace van Red Bull is niet geweldig. Verstappen probeert vast te houden aan P2, maar verliest een klein beetje tijd op Leclerc. Met daarachter natuurlijk Piastri die nog meer snelheid heeft.

Finish

Maar PIA gooit het eigenlijk een beetje weg vandaag. Terwijl Norris vooraan uitcheckt, blijft de Ozzie hangen achter Leclerc. Zo verdwijnt de kans om Verstappen te verschalken en nog meer punten af te pakken van Red Bull en de Nederlander in het kampioenschap ronde na ronde uit beeld.

Mercedes pit nog een keer met Russell en dat lijkt een aparte move. RUS geeft daarmee P5 af aan Sainz en Perez en die gaat ‘ie in principe niet meer terugkrijgen. Tenzij hij twintig seconden terugpakt in twintig ronden én beide dan ook nog inhaalt. Raar.

Vooraan verandert niks meer. Norris wint ‘m met Verstappenesque overmacht. Bij de start ging het even mis, maar daarna zet NOR orde op zaken. Verstappen maximaliseert met P2. Leclerc gaat knap naar P3 in een Ferrari die daar eigenlijk geen recht op heeft. Hoewel de rees pees van team rood ietsje beter was dan de kwali pees dit weekend. Piastri laat zien dat zijn leercurve nog niet voltooid is met P4, voor Sainz die zoals altijd toch weer lekkere punten sprokkelt op P5.

Perez gaat op voor P6, voor de twee Mercs, Gasly en Alonso. Norris pakt dus 8 puntjes op Verstappen terug, want hij grijpt ook nog de snelste ronde. Maar hij zal zijn teammaat nodig hebben om Verstappen echt te bedreigen voor het kampioenschap. Het feit dat dit echter überhaupt nog niet voorbij is na de start van het seizoen, is goed nieuws voor alle fans van de sport. Dat wordt nog wiebelen op de stoel in de komende races…

De volgende is in Italië volgende week! Ciao bella!