Donkervoort bouwt laatste vijf modellen met Audi motor, belooft ICE opvolger

Donkervoort maakt de laatste vijf modellen met Audi motor nóg lichter en sneller. Maar misschien nog belangrijker: het belooft ook een epische opvolger.

Het einde is nabij voor de Donkervoort F22. Dat is op zich gek, want de F22 is pas sinds 2022 op de markt. De voorganger, de D8, was veel (en veel) langer op de markt. Maar de Nederlandse autofabrikant maakt er geen geheim van dat alle units die ze zouden gaan maken al verkocht zijn. En dat is nog steeds zo, doch ook weer niet.

Zoals het wel vaker gaat bij kleine fabrikanten van exclusieve auto’s, is er nog een blikje onderdelen opengetrokken om de ‘Final Five’ te maken. Deze vijf units zijn een verwijzing naar de vijfpitter onder de kap. Met de laatste F22-jes, worden namelijk ook de laatste units met Audi’s vijfpitter gemaakt. Die motor is natuurlijk ook steeds moeilijker door milieuregels te loodsen.

De vijf units zijn voorbehouden aan een select groepje klanten, die hun eigen spec kunnen uitzoeken. Ten opzichte van de ‘gewone’ F22, zijn de laatste vijf nóg lichter gemaakt. Donkervoort heeft naar eigen zeggen nog 34 kilo weten weg te schrapen. Dat is best knap, daar men begon met 750 kilo. Het kan onder andere door carbon remmen, een titanium uitlaatsysteem en extra lichtgewicht carbon velgen. De body is van naakt carbon.

Volgens Donkervoort slingert dit de F22 officieel naar het terrein van de hypercars. Zoals de D8 GTO Donkervoort een bouwer van supercars maakte. Met 500 pk, heeft de Donkie nu een vermogen-gewicht ratio van bijna 700 pk per 1.000 kilo. En dat is inderdaad, een waarde die je verwacht van de snelste hypercars. Bijzonder trots is Donkervoort op de 2,3G die je met de F22 door bochten kan trekken. Want in deze moderne wereld zeggen de standaard prestatiecijfertjes eigenlijk niks meer natuurlijk.

We zouden eindigen met een ‘koop dan!!1!’, maar dat kan dus niet meer. Gelukkig heeft Donkervoort nog een belofte voor degenen die in de toekomst pas plannen rijk te zijn. Er komt namelijk een opvolger. En hoewel Donkervoort er verder niks over wil zeggen, wordt dit geen hypercar van miljoenen. En ook geen…EV (yay). Wij zijn vast benieuwd.