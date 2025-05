Opgefriste Toyota GR Yaris is duurder, maar ook goedkoper

Na een zoveelste update is er een drastische verandering in het gamma.

Op dit moment zijn grote automerken bezig om de kleine auto in Europa weer wat aantrekkelijker te maken met gunstigere regelgeving ten opzichte van crossovers en SUV’s. Een goede ontwikkeling, vinden wij, want wat zijn de leukere hatchbacks tegenwoordig toch duur. Het beste voorbeeld daarvan is de Toyota GR Yaris.

Sinds zijn introductie in 2020 is de pittige truttenschudder verschillende keren bijgepunt. De meest recente keer is nog geen maand geleden. Bij die update voegde Gazoo Racing nog wat extra autosport know-how toe aan de Yaris. Denk aan de afstelling van de versnellingsbak in de versie met automaat, wat geknutsel aan het onderstel, nóg beter stuurgevoel en een optionele verticale handrem in handbakvariant die je eerst alleen kon krijgen in de automaat.

De grote verandering

Allemaal leuk en aardig, die nog fijner rijdende GR Yaris, maar er is ook slecht nieuws. Voorheen werd de GR Yaris geleverd als Premium- of Performance-uitvoering. Welke van die twee denk je dat de instapper is? Ik ging ook uit van de Premium, maar de Performance is dus de goedkoopste van de twee. En met ‘is’, bedoel ik eigenlijk ‘was’. De grootste aanpassing in het gamma is het verdwijnen van de Performance-instapuitvoering.

We hebben Toyota Nederland gevraagd wat de reden achter het verdwijnen van de instapper is. De woordvoerder geeft aan dat de line-up van de GR Yaris in Europa wat ”overzichtelijker” is gemaakt. Je zou ook zomaar het overzicht kwijtraken bij twee uitvoeringen. Verder is er voor de Premium gekozen omdat dit de meest gekozen uitvoering van de GR Yaris is.

Prijs van de GR Yaris

De prijs van de Toyota GR Yaris met handbak begint bij € 89.295. De automaat kost tenminste € 101.795. Daarmee gaan de minimale prijzen omhoog met € 4.000 bij de handgeschakelde GR Yaris en € 3.855 bij de automaat. Door een GR Yaris te kopen, bewijs je niet alleen jezelf een dienst maar ook de rest van Nederland. Bij de handbak gaat € 36.747 naar de staat en voor de automaat betaal je € 46.971 aan BPM.

Toch nog goedkoper?

Bij een update, hoe groot of klein dan ook, verwacht je normaal gesproken dat de minimale prijzen omhoog gaan. Dat gebeurt dan weer niet bij de GR Yaris Premium. Dat had je misschien al gemerkt aan de prijsstijgingen van € 4.000 en € 3.855. Dat verschil van € 45 zit hem in de automaat. Die kostte voorheen € 101.840 en is nu dus € 45 goedkoper. Een keer tanken en het prijsverschil is foetsie.

Bekijk hieronder wat we van de eerste versie van de GR Yaris vonden!