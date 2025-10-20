Audi’s nieuwe sportwagen begeeft zich op de openbare weg

Als je nog niet overtuigd was, kunnen deze foto’s misschien helpen.

Vorige maand verraste Audi vriend en vijand met de Concept C. Een ultracleane elektrische sportauto met TT- en R8-invloeden. En dit is niet zomaar een concept car, deze auto gaat ook echt in productie.

De Audi Concept C is ook geen lege huls die alleen bedoeld is voor de beursvloer. Audi heeft deze concept car al rijdbaar en straatlegaal gemaakt. Daardoor kunnen we nu foto’s zien van de Concept C in het wild. Dat geeft toch een beter beeld dan die veel te strakke studioplaatjes.

Ondergetekende was al vrij positief over het design, maar misschien kunnen de twijfelaars hun mening nog bijstellen met deze foto’s. Helaas leent het ontwerp zich niet voor een fatsoenlijk kenteken aan de voorkant. Het kenteken dat Audi nu heeft gemonteerd is niet het standaard EU-formaat. Daar moet eigenlijk een betere oplossing voor komen bij het productiemodel. Maar dat is een detail.

De Concept C mocht ook op de foto met enkele van zijn inspiratiebronnen. Dat zijn natuurlijk de eerste generatie TT en de Audi R8, maar ook de Auto Union Type C en de RS6 C6. Bij de laatste twee heb je wel wat meer fantasie nodig om de overeenkomsten te zien.

Over de techniek is nog steeds niks bekend. We weten alleen dat ‘ie elektrisch is. We kunnen wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat de auto zijn techniek deelt met de elektrische Cayman en Boxster.

Dat de concept car al rondrijdt betekent nog niet dat de auto al bijna in productie gaat. De productieversie kunnen we pas eind 2027 verwachten. Het is te hopen voor Audi dat de markt tegen die tijd klaar is voor een elektrische sportauto.