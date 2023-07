Een Tesla Model Y met een Aston Martin-neus? Het kan!

Voor wie zijn Tesla Model Y wat meer uitstraling wil geven is er nu een Aston Martin-bodykit.

Tesla denkt op een hoop vlakken out of the box, maar niet op designgebied. De Cybertruck is de grote uitzondering, maar afgezien daarvan is de designtaal van Tesla niet bijster spannend. De modellen hebben niet echt een eigen smoel. In het geval van de Model 3 en Model Y mag je dat vrij letterlijk nemen, door het ontbreken van een grille.

Mocht je een Tesla Model Y toch wat onderscheidend vermogen willen geven, dan kan dat. Zo heeft Irmscher een voorbumper met de grille voor de Model Y, waarmee de auto er opeens uitziet als een Ford. Als je het wat hoger in je bol hebt, dan is er ook nog een andere optie: je kunt nu je Model Y omtoveren tot een Aston Martin!

Wald International heeft namelijk een hele bijzondere voorbumper voor de Model Y. Deze tuner heeft een Duits klinkende naam, maar komt uit Japan. En daar zijn ze niet vies van een tuning die een beetje over the top is. Sterker nog: deze auto is voor Japanse begrippen heel subtiel aangepast.

Bij het zien van deze Model Y denk je misschien niet direct ‘Aston Martin’, maar we nemen toch echt Aston Martin-invloeden waar. Iets specifieker: de gapende ‘grille’ en de luchtinlaten aan weerszijden lijkt direct geïnspireerd op de V12 Speedster. Jazeker.

Aan de achterkant heeft de Model Y ook wat meer uitstraling gekregen, met een diffuser en een Formule 1-stijl remlicht. Om het af te maken zijn er nog een carbon spoilertje, side skirts (van carbon uiteraard) en een splitter (je raadt het al, ook van carbon).

In vergelijking met sommige andere tuners valt het prijskaartje reuze mee. Voor de hele kit (exclusief de getoonde velgen) ben je €4.720 kwijt. En dan heb je dus gewoon Aston Martin-looks voor je Model Y.