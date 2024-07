Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021.

De Land Rover Range Rover is de ultieme luxe SUV. Niet de eerste, wel de beste. De Range Rover is een waar icoon te noemen. Het idee voor een luxere Land Rover dateert al van vele tientallen jaren geleden. De Land Rover was in zijn eigen genre een groot succes. Er was veel behoefte aan een voertuig dat overal voor ingezet kon worden en bijna overal kon komen. Particulieren, boeren, het leger, de brandweer: de klassieke Land Rover was een veelzijdig stuk gereedschap.

Al eind jaren ’50 was British Leyland met het idee om een auto boven de bestaande Land Rover te positioneren. Deze moest groter en luxer zijn dan de toenmalige Land Rovers. De eerste prototypes waren alsnog vrij rudimentair. Op het frame van een Defender bouwde men een stationwagon. Het idee werd afgeschoten.

In de tussentijd waren Amerikaanse merken als Ford en Jeep op de proppen gekomen met de Bronco en Wagoneer. Voor de ingenieurs was de Bronco op het gebied van comfort de benchmark en de Wagoneer meer op het gebied van praktisch gemak en luxe.

Van de Bronco werd het idee van schroefveren (in plaats van bladveren) overgenomen. Die werden gemonteerd op een 100 inch wielbasis chassis van een Land Rover. Het resultaat was het Velar prototype.

De eerste generatie verscheen in 1970 op de markt. Inmiddels zijn we bij de vijfde generatie aanbeland, maar wij rijden vandaag met de vierde generatie, de L405. Het model was een enorme sprong voorwaarts op veel manieren. Ten eerste was de L405 veel lichter. Dat kwam door het gebruik van een aluminium spaceframe. In tegenstelling tot de vorige generatie had de Range Rover nu een zelfdragend koetswerk, in plaats van een ladderchassis. Afhankelijk per uitvoering kon het zo’n 400 kilogram schelen. Ook nieuw: je kan de Range Rover als LWB bestellen.

Aangezien de motoren van de Range Rover nog vrij nieuw waren, werden deze meegenomen naar de L405-generatie. Omdat de auto echter veel lichter was dan voorheen, waren de prestaties aanzienlijk verbeterd en het verbruik behoorlijk gedaald. In Nederland kun je de Range Rover krijgen met een 5.0 Supercharged V8 of een trio diesels: 3.0 TDV6, 3.0 SDV65 en 4.4 SDV8.

In 2017 wordt de L405-generatie gefacelift. De belangrijkste toevoeging is een plug-in hybride. Deze ‘P400e’ combineert een 2.0 Ingenium viercilinder met elektromotor. Daarmee wordt de Range Rover in Nederland aanzienlijk betaalbaarder. Ondanks dat het model op leeftijd begint te raken, investeert Jaguar Land Rover in nieuwe motoren, waaronder een zes-in-lijn dieselmotor (D300, D350) en een zes-in-lijn benzinemotor (P400 MHEV).

Een populaire luxe SUV, maar ook een prijzige. Het aanbod is divers, maar niet persé groot. We doken voor jullie in alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

In deze generatie helt de neuspartij licht achterover. De achterkant loopt taps toe. De aluminium monocoque levert een gewichtsbesparing op van 420 kilogram ten opzichte van de vorige generatie. Hij is er als SWB, korte wielbasis, en als 200 mm langere LWB, langere wielbasis.

Heeft de Land Rover Range Rover occasion die je op het oog hebt een tweedelige elektrische achterklep, was een optie, dan is het goed om die even te checken op de werking. Die wil nog wel eens dienstweigeren. Let meteen even op de deuren en deurrubbers, die willen er nog wel eens niet allemaal even recht in zitten.

Loop de carrosserie even goed langs. Je zou verwachten dat we hier oproepen om te checken op terreinschade, maar het betreft hier een luxe SUV. Beter even goed checken op parkeerschade rondom dus. En kijk ook even aan de onderzijde voor beschadigingen, mocht je net het exemplaar treffen dat wel off-road geweest is.

Is de Range Rover voorzien van een zonnedak check dan goed op lekkages. We komen online Range Rovers die total loss verklaard zijn door een lekkend zonnedak. Het water loopt dan namelijk via het dak en de carrosserie naar beneden en dan roest de elektronica in de bodem gewoon weg. We komen online echt foto’s tegen met weggeroeste stekkers en elektronica. Dus zoek er één zonder sunroof of check op lekkage. Lijkt het zonnedak niet waterdicht, laat hem dan maar staan.

Qua interieur was er veel te kiezen. Zo is er een optie achterin voor een driezitsbank of twee uitgebreid verstelbare stoelen. Als je stoelkoeling, verwarming en massagemogelijkheden belangrijk vindt, check dan goed de aangevinkte opties bij je occasion, want het is er allemaal.

Online komen we ook klachten tegen over rammeltjes en kraakjes in het interieur. Kijk of je er mee kunt leven.

Onderstel

Deze generatie heeft dus geen ladderchassis meer, maar een zelfdragende carrosserie. Hij heeft 300 mm grondspeling en kan maximaal door 900 mm water rijden. In de praktijk zal dat echter niet veel gebeuren met deze luxe terreinwagen.

Op het asfalt is het comfort hoog. De auto heeft onafhankelijke wielophanging en adaptieve luchtvering. Altijd comfort dus, ook bij de verlaagde en sportievere uitvoeringen. Die luchtvering is wel ook een aandachtspuntje. Die kunnen gaan lekken. Oorzaak is meestal beschadigde luchtbalgen of problemen met de compressor. Zorg dat je tijdens de proefrit ook oneffen wegen en een stukje terrein meepakt. Kijk of het systeem relatief snel de hoogte van de auto kan aanpassen. Bij problemen met de luchtvering komt de auto niet meer omhoog. De luchtvering vervangen kan zomaar vier of vijfduizend euro kosten. Geen klein bedrag.

Ook de onderste draagarmen kunnen sneller slijten dan normaal. Let op bijgeluiden tijdens langzaam voor of achteruit rijden, zeker in combinatie met remmen. Ook de wielophanging kan veel te lijden hebben gehad. Nogmaals, rijd dus niet alleen over strak asfalt tijdens de proefrit.

Aandrijflijn

Standaard heeft elke Range Rover een ZF-achttrapsautomaat aan boord. Permanente vierwielaandrijving met een hoge en een lage gearing zit ook op elk exemplaar. Een luxe SUV en gemak dient de mens, dus het Terrain Response 2 systeem helpt je bij het rijden in het terrein al zal niet elke Range Rover daar persé veel tijd doorbrengen.

Die automatische versnellingsbak is ook zo’n onderdeel dat regelmatig onderhoud nodig heeft. Tijdig olie wisselen verlengt de levensduur van de automaat, de tussenbak en de differentiëlen. Zeker ook belangrijk als de auto als trekpaard gebruikt is. Hij mag tot 3.500 kilogram trekken. Heeft de auto een trekhaak dan is dit ook een puntje om in je achterhoofd te houden.

Die automaat moet soepel schakelen, niet moeizaam aanvoelen, de koppeling mag niet slippen en trillingen tijdens het rijden zijn taboe. Let daar op bij de testrit.

Nog even over het differentieel. Een belangrijk onderdeel van de aandrijflijn, maar ook kwetsbaar. Kleine problemen als een slechte tractie komen we tegen, maar ook grotere problemen als een defect differentieel of tandwielbreuk. Hoor je tijdens het rijden een zingend geluid uit de voortrein dan kan dit een teken zijn dat het differentieel het aan het begeven is. Ook hier geldt, bij regelmatig deskundig onderhoud is de kans hierop kleiner.

Kijk dus of de onderhoudsgeschiedenis bekend is en of er met regelmaat het juiste onderhoud is uitgevoerd. De vorige eigenaar mag daar niet op bezuinigd hebben, laat de Land Rover Range Rover occasion dan maar lekker staan.

Een indicatie om te zien hoe een vorige eigenaar is omgegaan met de kosten van het onderhoud kun je ook vaak aflezen aan de banden. Die moeten echt van een A-merk zijn. Als de vorige eigenaar daar al op bezuinigd heeft, dan is het twijfelachtig of de rest van het onderhoud dan wel altijd netjes is afgetikt. Het zijn geen goedkope auto’s qua aanschaf, verbruik en onderhoud.

Elektronica

We komen aardig wat tegen over elektronicastoringen. Vooral de eerste jaren, ongeveer tot 2015, zien we er veel voorbijkomen. In 2017 is er een nieuw Touch Pro Duo infotainment systeem gekomen dat beter werkt dan het eerste systeem. Een exemplaar van na de facelift is dus voor je infotainment een goed idee.

Even een paar elektronische storingen eruit pakken dan. Probeer alles wat elektrisch is zoveel mogelijk uit. Gaan de ramen goed open en dicht, doet alle verlichting het, doen de parkeersensoren het nog en werkt de klimaatregeling. Allemaal zaken die we veel tegenkomen online als problematisch. De oorzaak kan gewoon een kapotte zekering zijn, maar ook defecte bedrading of problemen met de accu. Dat zie je liever voor aankoop.

Motor

Laten we beginnen met een algemene opmerking over de motoren. Een Range Rover is duur in aanschaf, maar ook in onderhoud. Alle motoren zijn echter wel gevoelig voor tijdig onderhoud. Zoek het onderhoudsboekje op, want als de kantjes van het onderhoud zijn afgelopen zijn de motoren allemaal kwetsbaar. Zoek een exemplaar waar goed voor is gezorgd.

Bij de 5 liter V8 motor komen we koelproblemen online tegen. Een lekkende koelbuis is de oorzaak en dat moet zeker wel verholpen worden De koelbuizen hebben slechte naden. De twee harde plastic buizen kruisen elkaar en daar kan de naad losraken waardoor de koelvloeistof weglekt. Direct stoppen als het waarschuwingslampje van het koelwater gaat branden!

Er is een uitgebreid aanbod aan diesels. In algemeenheid wordt vervuiling van de EGR-klep voor alle diesels gemeld. Daardoor kan de motor minder gaan presteren en ook voor de uitstoot is het niet goed. Een kloppende motor kan verraden dat de EGR klep vervuild is.

Bij de 3.0 liter V6 diesel een defect aan de krukas een aandachtspuntje. Het is zeldzaam maar wel een belangrijk aandachtspunt. De motor overleeft dat niet en dan is er een nieuw blok nodig. Vlak voor het gebeurt zijn er veel metalig klinkende bijgeluiden te horen, maar meestal ben je niet op tijd met het uitzetten van de motor.

Bij de 4.4 V8 diesel komen we problemen tegen met de turbo. Werkt die niet goed dan krijg je blauwe rookwolken uit de uitlaat en nemen de prestaties van de motor af. Ook sissende geluiden bij accelleren kunnen een indicator zijn.

Benzine

2.0 P400E Plug-in hybride viercilinder 404 pk (vanaf 2017)

2.0 P400 MHEV zescilinder 400 pk (vanaf 2019)

5.0 V8 Supercharged 510 pk (tot 2017)

5.0 V8 Supercharged 525 pk (vanaf 2017)

5.0 V8 Spupercharged SVAutobiography 565 pk (vanaf 2017)

Diesel

3.0 TDV6 258 pk (tot 2018)

3.0 SDV6 275 pk (vanaf 2018)

3.0 SDV6 Hybrid 340 pk (tot 2017)

3.0 SDV6 Hybrid Autobiography 364 pk (2014-2017)

3.0 D300 Mild-hybrid 300 pk (vanaf 2021)

3.0 D350 Mild-hybrid 350 pk (vanaf 2021)

4.4 SDV8 339 pk

Nog even een algemeen puntje. De Range Rover is geen goedkope auto. Niet alleen de aanschaf voel je in je portemonnee. De kilometerkosten zijn hoog, ook bij exemplaren zonder problemen, de onderdelen duur en de reparaties arbeidsintensief. Hou dat in je achterhoofd als je in de markt bent voor een Land Rover Range Rover occasion.

Merk garantie Land Rover Approved

Tweedehands Land Rovers (en dus ook Range Rovers) die via de dealer worden gekocht, kunnen onder het occasion label Land Rover Approved vallen. Dit geldt voor auto’s jonger zijn dan 84 maanden en minder dan 150.000 km hebben gereden. De Land Rover Approved garantie geldt twee jaar.

Aanbod Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 38 exemplaren van de Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen variëren van een 10.500 euro voor een 150 pk sterke 2,2 liter diesel uit 2013 met dik 265 duizend kilometer ervaring tot een 124.900 euro kostende SVAutobiography uitvoering met een 5.0 liter V8 uit 2019.

Voor het totale aanbod van de Land Rover Range Rover (L405) 2012-2021 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Land Rover Range Rover 5.0 liter V8 SC Vogue uit 2019 die we mochten lenen bij Land Rover Broekhuis in Utrecht.