Verzekeraar weigert Range Rover, Jaguar en Land Rover: te onbetrouwbaar

Toch lullig als je in de markt bent voor een gebruikte Range Rover, Jaguar of Land Rover.

Een leuke occasion op het oog? Voordat je met vol enthousiasme besluit de auto aan te kopen kan het geen kwaad de autoverzekering van tevoren te checken. Vul het kenteken in bij een vergelijker aan de hand van jouw gegevens. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Geen garantie op je Range Rover, Land Rover of Jaguar occasion

Bijvoorbeeld dat een verzekeraar weigert garantie te verstrekken omdat het een Land Rover, Range Rover of een Jaguar betreft. Want ja, dit soort ‘merkracisme’ is aan de orde van de dag bij verzekeraars. Daarover bericht autonieuws.be. Verzekeraar Car Garantie uit Duitsland weigert garantie te verlenen op een gebruikte Land Rover, Range Rover of een Jaguar. De verzekeraar zegt er het volgende over:

Vanwege de tendens voor de claims bij Jaguar en Land Rover hebben wij besloten om vanaf 01.11.2024 geen voertuigen van die fabrikanten meer te accepteren. Die wijziging heeft geen invloed op reeds afgesloten contracten

De auto’s van Jaguar Land Rover hebben nogal een reputatie onbetrouwbaar te zijn. Reparaties voor gebruikte auto’s kunnen in de papieren lopen. Voor in elk geval deze verzekeraar reden om geen garantie te verstrekken op auto’s van het Britse concern.

Bij het kopen van een occasion via een autobedrijf heb je wettelijke garantie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld fabrieksgarantie op een luxe occasion, of BOVAG garantie bij een aangesloten bedrijf. Car Garantie is een externe partij, maar weigert garantie te verstrekken op een gebruikte Range Rover, Land Rover of Jaguar.

Toch iets om rekening mee te houden mocht je in de markt zijn voor een auto van deze merken. Nu is dit een uitzondering. Er is één aanbieder die deze auto’s weigert. Het kan echter zorgen dat meer verzekeraars zich aansluiten bij de voorwaarden van deze Duitse partij. Dan is het voor autobedrijven toch lastiger een gebruikte Jaguar, Land Rover of Range Rover te verkopen..

Met dank aan Marcel voor de tip!