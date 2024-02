Hoort dit interieur bij een 750.000 euro kostende auto?

Nee? Het is helaas de realiteit vandaag de dag: de occasion van vandaag heeft dit interieur en een prijskaartje van meer dan 750.000 euro.

Dat de Nissan Skyline GT-R (BNR34) echt ontiegelijk duur is, dat hebben we vaak genoeg besproken. In 2024 is de kans echter vrij groot dat de waardes van de Skyline GT-R door het dak schieten. Daar mag je de VS voor bedanken.

Waardes Skyline R34

In de VS geldt nog steeds een regel dat elke geïmporteerde auto goedgekeurd moet worden met een set regels die eigenlijk precies doen wat de VS wil: het importeren van een auto zo onmogelijk maken dat je het beter niet kan doen. Er zijn twee manieren om een auto in de VS wél makkelijk te importeren: vraag een ‘show en display’-vergunning aan voor de auto, wat betekent dat je zeer gelimiteerd mag rijden met de auto (voor musea e.d.) of wacht tot de auto 25 jaar of ouder is, dan vervallen de strenge regels en is een auto veel makkelijker om geïmporteerd te krijgen in de meeste staten.

Je raadt het al: de in 1999 uitgebrachte Nissan Skyline GT-R (BN)R34 is dit jaar 25 jaar oud. Dit zorgt voor gekte op de markt. Niet alleen omdat Amerikanen nu overal en nergens Skylines vandaan willen plukken. Zelfs de modellen die later uitgebracht zijn, hebben Amerikaanse JDM-fans nu al in het vizier. Deze worden opgekocht en vastgehouden, klaargemaakt voor de export, en zodra je ze naar de VS mag verschepen gaan ze gelijk op de boot. Oftewel: een enorme schaarste, wat de Nissan Skyline GT-R sowieso al trof, dreigt nu een gigantische nieuwe markt mee mag bieden.

Peperduur

Het resultaat is erg simpel: partijen die een Nissan Skyline GT-R hebben staan, willen er de hoofdprijs voor. En dan is de ene de andere niet. Vandaag hebben we de aller-, allerduurste Nissan Skyline GT-R BNR34 van Nederland voor je. We hebben de prijs al min of meer verklapt, maar hierbij het bedrag waarmee je hem zo mag meenemen: 777.000 euro.

M-Spec Nür

We zeiden al dat de ene GT-R de andere niet is en voor deze M-Spec Nür geldt dat al helemaal. Door @willeme zijn spreekbeurt over alle BNR34-varianten weet je welke het meest en minst zeldzaam zijn. Zo zijn de ‘N1’-varianten uiterst zeldzaam, maar de M-Spec en al helemaal de M-Spec Nür kun je ook nauwelijks meer vinden. Van die laatste zijn er maar 285. Drie keer raden welke versie de Skyline occasion van vandaag is.

1/1?

Volgens de verkoper heb je echter een nog specialere Nissan Skyline R34 te pakken dan anders: het wordt namelijk een 1/1 genoemd. Waarom, dat weten we eigenlijk ook niet. Het is dus één van de 285 stuks M-Spec Nür. Misschien dat het kleurtje, Silica Brass genaamd, uniek is voor deze R34. Dat maakt hem niet minder uniek, maar ook niet 1/1. Er zijn volgens de registers namelijk negen Skylines M-Spec Nür uitgevoerd in Silica Brass. “De eerste” of “de laatste” is goed voor de waarde, maar zegt niks over hoe uniek een auto is. Het zal ook niet een ‘uniek voor deze markt’ situatie zijn, want de origine is Japan en daar zijn vrijwel alle Silica Brass-exemplaren heen gegaan. Kortom: waarom deze M-Spec Nür wordt neergezet als een 1/1 is ons een raadsel.

Want we moeten toch iets vinden om die vraagprijs van bijna acht ton goed te praten. Om even een knuppel in een hoenderhok te gooien: dat bedrag is de Nissan Skyline GT-R BNR34 stomweg niet waard. Het leuke van dit soort auto’s is juist dat je de briljante Japanse engineering combineert met de eveneens zo briljante Japanse eenvoud. Een auto die op goedkope wijze Europese rivalen het leven zuur maakt. Ja, de R34 kon zich meten met rivalen van bijvoorbeeld Porsche, maar een 996 Turbo of GT3 heb je dezer dagen voor een achtste of nog minder van wat deze R34 moet opleveren. Wanneer de Nissan niet de goedkopere optie is, vervalt de magie. Laat staan als je er drie keer de waarde van een moderne Porsche 911 GT3 voor mag betalen. De kilometerstand van net geen 130.000 km is namelijk ook niet perse een stand die ‘nog nooit uit de verpakking geweest’ ademt.

Kopen

Kortom: wij weten niet of de verkopende partij een troef achter de hand heeft en deze R34 echt zijn geld waard is, of dat de markt deze auto op deze manier prijst, of dat het misschien tijd is om de bubbel door te prikken en weer normaal geld te betalen voor dit soort auto’s. We snappen de historie, we snappen hoe gaaf de Nissan R34 is, maar 777.000 euro voor een R34 is gewoon echt een bizar grote som. Kijken en/of kopen kan op de advertentie op Marktplaats.