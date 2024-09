Duurste Volkswagen Phaeton is helemaal niet zo duur

Wat betaal je eigenlijk nog van de baanbrekende toplimo van Volkswagen, de Phaeton? Minder dan we aanvankelijk dachten.

Als liefhebber en eigenaar van spul uit de jaren ’00 van Volkswagen vindt ondergetekende de Volkswagen Phaeton ultiem cool. Dat het management van VW, wat zich nu ontfermt over of het gat tussen de Taigo en T-Cross nog moet opgevuld worden, ergens in de vroege jaren ’00 heeft bedacht dat zij een derivaat moesten hebben op het platform waar de hagelnieuwe Bentley Continental en Audi A8 op kwamen. De Phaeton is een Volkswagen zoals we die waarschijnlijk nooit meer gaan zien.

Volkswagen Phaeton

Het was heel wat in 2004, de Phaeton. Een toplimo van Volkswagen boven de Passat, waar luxe in alles terug te vinden was. Verplichte kost hierbij is een filmpje dat recent op YouTube gezet is: een DVD die je kreeg bij aankoop van een Phaeton. Noice.

De unieke aard van de Volkswagen Phaeton was een boost voor zijn coolheid en een enorm groot nadeel. Met zijn ongelofelijke scala aan luxueuze features was het alles wat Volkswagen des tijds kon qua luxe. En dan bedoelen we niet het merk VW, maar de hele groep. De Phaeton was meer dan een überluxueuze Volkswagen, het was een überluxueuze auto. Leuk feitje wat ondergetekende altijd even wil benoemen bij de Phaeton: de luchtuitgangen van de airco zaten verstopt achter een stuk hout dat open kon wanneer er lucht doorheen moest. Wanneer de climate control de gewenste temperatuur haalde, klapte het hout weer dicht en werd het hout een perfect, ononderbroken sierdeel.

Nee, het grootste nadeel van de Phaeton is dat dit alles een prijs had, letterlijk en figuurlijk. De W12-motor was geen USP, want die motor lag ook in de Bentley Continental en Audi A8. Sterker nog: het hele motorenpallet werd gedeeld met de A8. De prijzen van het drietal lagen niet bizar ver uit elkaar, helemaal niet voor onderhoud en onderdelen, dus heb jij liever voor Bentley-geld een Volkswagen of een Bentley? En dat laatste was ook iets waar Volkswagen al een tijdje last van heeft: het merk mist een zekere prestige. Je weet dat je voor prestige bij Audi moet zijn. Wat zegt het over jezelf als executive dat je ‘slechts een Volkswagen kon betalen?’

Facelift

De Phaeton werd één keer gefacelift en daar werd het eigenlijk alleen maar erger van. Het was een uniek ontwerp, duidelijk een iets meer volumineuze auto dan een Passat. Bij de facelift leek de achterkant krek eender met de Passat (B7) en de voorkant juist erg op de gefacelifte CC. Het werd een anonieme auto waardoor je niet alleen met een veel te exclusieve VW op pad bent: het is een veel te exclusieve Passat-kopie. Ergens wel tof: jij zit in een wereld van weelde en luxe en de buitenwereld denkt: hey, een Passat. In de praktijk blijkt echter dat die categorie kleiner is dan de categorie mensen die het gepeupel op afstand willen houden met een veel te duur aangeklede Bentley.

Volkswagen Phaeton occasion

De impopulariteit van het segment toplimo’s an sich en de nog verdere impopulariteit van de Phaeton binnen dat segment zorgen voor een enorme afschrijvingsprognose. Je komt ze geregeld tegen voor serieus aantrekkelijke prijzen. Weet wel waar je aan begint: onderhoud is/blijft duur, onderdelen zullen steeds lastiger te vinden zijn (helemaal nu de W12 niet meer gebouwd wordt) en de rijke uitrusting van de Phaeton kan mettertijd de brui eraan geven. Misschien dus iets meer geld uitgeven. Wat blijkt: je kan helemaal niet belachelijk veel geld uitgeven aan een Volkswagen Phaeton. De duurste momenteel op Marktplaats is in dezelfde prijsklasse als de goedkoopste nieuwe auto van Nederland.

Het is een model van na de facelift, de iets minder gewilde dus. Het is géén W12, maar de 4.2 V8. Nog steeds goed voor een riante 334 pk, al gaat deze auto niet om prestaties. Je kreeg het ietwat geüpdatete interieur, met helaas de grootste designmisser van VW in hun tijd: de aanknop van het scherm geïntegreerd in de volumeknop en het aan/uit-symbool draait mee met de knop. Gelukkig heb je audiobediening op het stuur.

De Volkswagen Phaeton uit 2014 is uitgevoerd in een stijlvol lichtblauw, heeft zo veel chroom als je kon krijgen en velgen die doen denken aan de Golf R32. Als je de badges achterop verwijdert, denkt iedereen dat je een Passat B7 hebt.

Tien jaar oud, 184.000 kilometer gelopen en ooit het beste wat Volkswagen te bieden had. En dat kost? 19.950 euro. Ja, echt. Nou zal een auto met lagere kilometerstand en de W12 nog ietsje meer opleveren, maar voor de momenteel duurste Phaeton is dat echt niet veel geld. Sla je slag op Marktplaats!