Koenigsegg van voormalig F1-coureur duikt op in Maastricht

De Spot van de Week is deze keer een heuse Koenigsegg, gespot in Maastricht.

Zelfs in een spotterswalhalla als Monaco of Londen kom je niet zomaar een Koenigsegg tegen, dus als je er eentje in Nederland spot heb je écht een topspot te pakken. @spotcrewda maakte het mee, want deze week had Maastricht hoog bezoek in de vorm van een Koenigsegg.

Koenigsegg CCXR

Het is níét de enige echte Koenigsegg op Nederlands kenteken, want die is groen en het is een Jesko. Het exemplaar wat we hier zien is een old school Koenigsegg: een CCXR. Voor degenen die moeite hebben om de verschillende Koenigseggs uit elkaar te houden staat het gelukkig duidelijk aangegeven op de zijkant.

Het kan wellicht ook geen kwaad om dit model even te duiden. De Koenigsegg CCX was een doorontwikkeling van de CCR, wat weer een doorontwikkeling was van de oer-Koenigsegg, de CC8S (volg je het nog?). Deze auto’s lijken veel op elkaar, maar de CCX was de eerste met Koenigsegg’s in eigen huis ontwikkelde V8. Eerdere exemplaren hadden nog een Ford V8.

Ethanol

Daarmee zijn we er nog niet, want dit is geen gewone CCX, maar een CCXR. Die laatste letter betekent dat deze auto ook op (pure) ethanol kan lopen. Daarmee levert de twin-turbo V8 maar liefst 1.037 pk, in plaats van de 817 pk die de CCX standaard op benzine levert. Van de CCXR in eerste instantie slechts 9 exemplaren gebouwd, hoewel er later ook nog een handjevol CCX’en zijn omgebouwd.

Adrian Sutil

Leuk om te vermelden: de vorig eigenaar van deze auto is geen onbekende, want dit was een voormalig Formule 1-coureur. Deze auto was tot voor kort in handen van Adrian Sutil. Hij is niet de geschiedenisboeken ingegaan als de meest succesvolle F1-coureur, want hij heeft 128 races gereden zonder ooit op het podium te staan.

Op financieel gebied is hij echter wél succesvol, want de man heeft een autocollectie waar je u tegen zegt. Adrian wordt in zijn woonplaats Monaco doorlopend gespot in hypercars. Als hij niet in een van zijn Bugatti’s rijdt, dan is het wel in een Koenigsegg of een Pagani.

Een paar maanden geleden werd Adrian Sutil nog met deze CCXR gesignaleerd in Monaco, maar naar verluidt is de auto inmiddels van eigenaar gewisseld. En die nieuwe eigenaar bracht dus een bezoekje aan Maastricht.

Spot van de Week

@spotcrewda zal ongetwijfeld heel erg in zijn nopjes zijn met deze spot, die zonder twijfel de titel Autoblog Spot van de Week verdient.

Bekijk alle foto’s van deze Koenigsegg op Autoblog Spots.

Check ook ons lijstje met Koenigsegg die eerder zijn gespot op Nederlandse bodem.